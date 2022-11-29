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壽山動物園今年底將開園 動物的家變大了

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
SEAZA委員視察壽山動物園長鼻浣熊展場。圖／高市觀光局提供
SEAZA委員視察壽山動物園長鼻浣熊展場。圖／高市觀光局提供

高雄壽山動物園將於今年底重新開園，改造後的動物園兼顧民眾欣賞視野和動物福祉，東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）昨至園區視察肯定改造成果。

觀光局長周玲妏表示，「新動物園運動」以打造動物的友善之地為主要目標，動物內舍變得明亮通風；動物展場也以更貼近動物棲地及習性，部分展區採多物種混養共生，可擴大活動空間兼顧自然生態。

有43年歷史壽山動物園，去年7月起休園大改造，園區面積12.89公頃，整修經費5億多元，要讓市民獲得「擁有一座動物園的城市幸福感」。包括提升動物展區環境、闢建溫室咖啡館等，800多公尺空中漫步長廊也成新亮點。

壽山動物園在2015年正式成為SEAZA團體會員，SEAZA昨天至園區視察，委員對於改造後的壽山動物園給予肯定，也提供動物行為豐富化、動物營養、展示環境等面向建議。昨天視察範圍包括動物內舍、新建的山形屋引光入室。園區透過植栽柔化邊界、減少觀看者直視並降低干擾動物的觀賞方式，兼顧動物福利及遊客觀賞的舒適性。

周玲妏說，園區部分展區採多物種混養共生，除可擴大動物在戶外的活動場域，也呈現較自然的生態環境。新建的山形屋以動物的室內交誼廳作為發想，透過百葉讓內外空氣對流，更引入大自然的天光，讓動物可以自由選擇在戶外活動或在室內休憩。

在遊客參觀面的部分，擺脫以往僵硬的圍籬架設思維，在設計上運用植栽柔化邊界、減少觀看者直視並降低干擾動物的觀賞方式，大小朋友也有機會在新建的觀察廊與動物近距離相遇。為解決山區地勢問題，透過一座輕巧的高架長廊穿梭園區，以平緩坡道搭配無障礙電梯，漫步林蔭之間還能感受陽光灑落的神級美景。

除了動物展區外，親水廣場最受小朋友喜愛，改造後的旱地湧泉、動物叢林、迷霧之囪、潮汐之池等四大主題大峽谷風親水設施，將成為小朋友的戲水樂園。

SEAZA委員昨視察白手長臂猿展場。圖／高市觀光局提供
SEAZA委員昨視察白手長臂猿展場。圖／高市觀光局提供
SEAZA委員視察壽山動物園動物內舍。圖／高市觀光局提供
SEAZA委員視察壽山動物園動物內舍。圖／高市觀光局提供
壽山動物園改造後，迷你驢在更寬廣的環境生活。圖／高市觀光局提供
壽山動物園改造後，迷你驢在更寬廣的環境生活。圖／高市觀光局提供
壽山動物園打造山形屋引光入室，百葉讓風流動，提供動物更友善的空間。圖／高市觀光局提供
壽山動物園打造山形屋引光入室，百葉讓風流動，提供動物更友善的空間。圖／高市觀光局提供

壽山動物園 咖啡館 東南亞

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