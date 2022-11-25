買48元飲料中大獎！7-ELEVEN兩名發票千萬特別獎在高雄、台中

財政部今天（11月25日）公布最新一期2022年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有2位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎；雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

7-ELEVEN統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市岡山區程香門市購買48元的飲品；一人在台中市北屯區萬寶門市購買241元的飲品、統一麵包及購物袋。

還有2位獲得200萬特獎，一人在台中市大里區美群門市支付10元的繳費手續費；一人在新竹縣湖口鄉力成貳門市購買49元的飲品。

另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在雲林縣斗六市永昌門市購買共227元的焗飯、鮮食與茶葉蛋；一人在雲林縣元長鄉元長門市購買共59元的飲品與飯糰；一人在高雄市楠梓加工區明月門市購買25元的零食。

7-ELEVEN提醒，OPEN POINT App發票日誌2022年7~8月期尚有16萬張、總計超過6,500萬元獎金的會員載具中獎發票尚未到ibon列印，未兌獎幸運兒於2023年1月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能現場直接兌換，提供原店兌換商品或直接儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡最高可額外獲得10%回饋。

響應雲端發票政策，7-ELEVEN所經營的OPEN POINT App提供「一條龍式管理消費紀錄」、「自動對獎」以及「智能兌獎」三大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT App發票日誌存入發票，即可享有免費自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換以及智能兌獎等創新便民服務。