快訊

青澀模樣曝！韓國瑜挺18歲公民權 PO照喊：珍惜有秀髮的好時光

果粉瘋掉！好市多「黑色購物週」第6天iPhone 14、青春露驚喜登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買48元飲料中大獎！7-ELEVEN兩名發票千萬特別獎在高雄、台中

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
財政部今天（11月25日）公布最新一期2022年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有2位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎；雲端發票專屬獎則有3位百萬得主（圖為示意圖）。圖／7-ELEVEN提供
財政部今天（11月25日）公布最新一期2022年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有2位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎；雲端發票專屬獎則有3位百萬得主（圖為示意圖）。圖／7-ELEVEN提供

財政部今天（11月25日）公布最新一期2022年9~10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有2位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎；雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

7-ELEVEN統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市岡山區程香門市購買48元的飲品；一人在台中市北屯區萬寶門市購買241元的飲品、統一麵包及購物袋。

還有2位獲得200萬特獎，一人在台中市大里區美群門市支付10元的繳費手續費；一人在新竹縣湖口鄉力成貳門市購買49元的飲品。

另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在雲林縣斗六市永昌門市購買共227元的焗飯、鮮食與茶葉蛋；一人在雲林縣元長鄉元長門市購買共59元的飲品與飯糰；一人在高雄市楠梓加工區明月門市購買25元的零食。

7-ELEVEN提醒，OPEN POINT App發票日誌2022年7~8月期尚有16萬張、總計超過6,500萬元獎金的會員載具中獎發票尚未到ibon列印，未兌獎幸運兒於2023年1月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能現場直接兌換，提供原店兌換商品或直接儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡最高可額外獲得10%回饋。

響應雲端發票政策，7-ELEVEN所經營的OPEN POINT App提供「一條龍式管理消費紀錄」、「自動對獎」以及「智能兌獎」三大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT App發票日誌存入發票，即可享有免費自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換以及智能兌獎等創新便民服務。

7-ELEVEN表示，自今年6月份推出「智能兌獎」線上預約兌換超值商品組合功能服務後，發現光泉無加糖濃豆漿、抽取式衛生紙等民生用品最受會員青睞，因此12月再推出8種組合最低下殺42折等超值組合商品供中獎會員兌換，存入OPEN POINT App發票日誌千元（含）以下且未綁定金融帳戶領獎的中獎發票，12月1日起即可直接線上預約兌換專屬優惠，預約完成後就近到6,500家7-ELEVEN快速兌換，商品提貨劵及消費發票立即存入OPEN POINT會員帳戶，無須一次領完、可分次取貨。

02.7-ELEVEN所經營的OPEN POINT App提供「一條龍式管理消費紀錄」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務。圖／7-ELEVEN提供
02.7-ELEVEN所經營的OPEN POINT App提供「一條龍式管理消費紀錄」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務。圖／7-ELEVEN提供

統一發票 雲林

延伸閱讀

是你嗎？全家便利商店9-10月統一發票千萬特別獎在高雄

是你嗎？萊爾富花125元購買1包菸就中千萬大獎

超幸運！在萊爾富僅消費125元 就抱走千萬特別獎

只花125元！9-10月期統一發票千萬元特別獎在「萊爾富桃縣觀音店」

相關新聞

只限明天！好市多「黑色購物週」第5天 整條鮭魚、牛肉真空包優惠登場

好市多「黑色購物週」即將進入週末銷售最高潮，稍早同樣在Costco App搶先揭露隔天即將推出的優惠商品清單，往年會員最...

限3天！Cold Stone冰淇淋「買1送1」 冰淇淋爆米花新登場

迎接黑色購物節，COLD STONE自11月25日起，連續3天推出「冰淇淋買1送1」優惠；2款季節限定口味「耶誕金濃巧」...

板橋大遠百「冰雪奇幻樂園」開幕！藍白耶誕樹、旋轉木馬與咖啡杯統統都有

板橋耶誕城近年已經成為北台灣最大的聖誕節慶祝活動地點，今年周邊的「板橋大遠百」也跟上這次耶誕商機，推出「冰雪奇幻樂園」，共有聖誕樹、咖啡杯場景與旋轉木馬等多處遊樂設施與打卡景點，隨便拍都好看！

搶拍5米巨大白爛貓！「白爛貓的Chill意日常限定店」免費入場，打卡送「白爛貓貼紙」，剁手爽買300樣周邊

爛爛粉還沒衝？為歡慶白爛貓7歲生日，特別推出「白爛貓的Chill意日常」七週年期間限定店，一樓就有座高達5公尺的「超巨大爛爛」坐鎮，加上店內將近300款的各式周邊、療癒小物，讓爛爛粉逛一天都不膩。

米奇控先卡位！「米奇藝術展」12月首登台，名人創作1次看，早鳥優惠看這篇

首度來台開展！喜歡米奇的朋友一定要看！風靡全球的「米奇藝術展」移師台北，將於12/31在華山文創園區經典重現，11/14起至12/4購票還有早鳥299元優惠價(全票380元)，預先卡位一探美國藝術家D

高雄絕美新地標！「內惟藝術中心」亞洲獨一「跨館跨域」藝術生活圈，預約入館感受藝文新日常

高雄新景點加一！高雄大美術館計劃的最後一哩路「內惟藝術中心」正式啟動，並以柴山的幾何山形串起時代的文化地標，融合公共視覺藝術、歷史文化、電影美學及自然生態，打造亞洲獨一「跨館跨域」的藝文新日常，同時結

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。