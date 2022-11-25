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華航明年3月28日起恢復羅馬直飛航線

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
華航明年3月28日恢復羅馬直飛航線。圖/華航提供
華航明年3月28日恢復羅馬直飛航線。圖/華航提供

隨邊境管制鬆綁，疫後新生活展開，中華航空積極布局旅運市場，明年3月28日起將恢復台北-羅馬定期航班，每周提供3班往返服務。

華航表示，華航歐洲航網完整，現行飛航法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦及維也納等航點，法蘭克福已自11月起增為每日1班，阿姆斯特丹及倫敦皆為一周4班，維也納則提供一周3班的服務；同時搭配成熟綿密的歐洲鐵路，分別與德國鐵路、比利時國鐵及奧地利聯邦鐵路開啟共用班號或轉乘合作。

華航羅馬航線以新世代客機A350飛航，台北直飛羅馬出發航班CI075，每周二、四、日晚間11時45分起飛，當地時間隔日上午7時45分抵達；回程羅馬至台北航班CI076，每周一、三、五上午11時30分出發，台北時間隔日上午5時50分抵達桃園機場。

華航說，明年3月羅馬復飛後，歐洲航點即恢復疫情前布局，倫敦、維也納等其他航線也持續增班，總計飛航班次增為每周24班，滿足旅客需求。

羅馬 華航 航班

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