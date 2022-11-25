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氣象局低溫特報進化了 明年元旦起細分到鄉鎮市區
中央氣象局今天舉行冬季展望記者會，氣象局表示，明年11月1日起，氣象局在發布低溫特報同時，也進一步提供更細緻的鄉鎮市區（含山地原住民區）低溫燈號資訊，供民眾查詢。
氣象局表示，氣象局從2019年底開始，依據低溫程度，以黃、橙、紅3色燈號分別代表不同寒冷程度，黃燈提醒短時間出現10度以下低溫、橙燈提醒可能出現6度以下低溫或持續維持較長時間10度左右的低溫；紅燈則是提醒長時間出現6度以下的嚴寒低溫。
氣象局預報中心副主任陳怡良表示，過去因地理環境因素，以往縣市以單一燈號預警無法完整呈現其轄區內各分區鄉鎮低溫情況，但隨著科技技術進步，氣象局從11月起，更精緻化地發布低溫特報鄉鎮（含山地原住民區）燈號資訊。
氣象局說，未來一旦發布低溫特報，民眾可透過氣象局官網及生活氣象App，查詢包含沿海、平原、山區等鄉鎮市區之低溫燈號分布情形，同時搭配體感溫度資訊，更清楚了解沿海鄉鎮因強風帶來的寒冷程度，以及山區鄉鎮可能的路面積冰或農作物霜害風險等。
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