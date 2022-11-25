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上班尖峰時段塞爆！ 北捷板南線府中站系統異常「班距調整中」

府中捷運站因電路異常塞爆 民眾怨：8點40分才疏通

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
捷運板南線府中捷運站今天傳出班次延誤，不少民眾塞在捷運站等車，有民眾到院等到8點40分才疏通，北捷表示，板南線府中站軌道電路異常已排除，目前班距調整中。圖／翻攝「我是板橋人」
捷運板南線府中捷運站今天傳出班次延誤，不少民眾塞在捷運站等車，有民眾到院等到8點40分才疏通，北捷表示，板南線府中站軌道電路異常已排除，目前班距調整中。圖／翻攝「我是板橋人」

投票前最後一天，捷運板南線府中捷運站今天傳出班次延誤，不少民眾塞在捷運站等車，有民眾到院等到8點40分才疏通，北捷表示，板南線府中站軌道電路異常已排除，目前班距調整中。

有民眾抱怨，「8點6分時板橋站內沒看到公告，但班距和停等時間說明了一切」、「好缺氧，8點40分終於疏通了」，另有民眾慶幸自己是7點多就上車，沒有被耽擱到上班時間。

北捷表示，8點4分時板南線府中站往展覽館方向月台區軌道電路異常，列車進出該站改手動駕駛進出站，延誤約2分鐘，經維修人員更換保險絲及功率放大器板後，列車進出府中站恢復自動行駛，班距持續調整中

北捷表示，處理期間，行控中心除加強廣播，並另彈性調度列車及調整班距因應，至於軌道電路異常詳細將於收班後詳查。

捷運板南線府中捷運站今天傳出班次延誤，不少民眾塞在捷運站等車，有民眾到院等到8點40分才疏通，北捷表示，板南線府中站軌道電路異常已排除，目前班距調整中。圖／翻攝「我是板橋人」
捷運板南線府中捷運站今天傳出班次延誤，不少民眾塞在捷運站等車，有民眾到院等到8點40分才疏通，北捷表示，板南線府中站軌道電路異常已排除，目前班距調整中。圖／翻攝「我是板橋人」

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