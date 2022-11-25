下周這天起冷空氣襲台 強度逼近冷氣團 各地將明顯降溫

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天上半天整個華南雲雨帶東移的位置略為偏北，水氣較多的地方走向台灣北方海面，前兩天陰雨綿綿的中彰以北地區，短暫出現多雲到陰的天氣。

但是，他說，今天下半天隨著台灣東北方低壓波動建立，延伸出來的鋒面系統快速掠過台灣上空，雲雨帶的位置也會跟著往南，中部、北部、宜蘭、花蓮等地的降雨又會陸續開始出現，部分地區可能稍大的雨勢發生。南部及台東的南台灣區域受影響還是比較小，降雨比較局部，雨量也少很多。

吳聖宇說，隨著鋒面東移離開，華南雲雨帶對台灣的影響，到了明天投票日會逐漸減小，預估明天上半天在台中以北到東半部地區仍有些短暫陣雨的機會，下半天之後水氣明顯減少。

但是，吳聖宇表示，東北季風持續影響，除了東北季風迎風面地區還有些局部降雨的可能性之外，其他大部分地方都將轉為多雲或陰的天氣，越往南陽光露臉的機會就越大。

吳聖宇說，周日東北季風減弱，風向轉為偏東到東南風，北部、東半部上半天雲量還是較多，有些地方仍有點小雨或飄雨的機會，中南部為多雲到晴，下半天起風向轉變之後，迎風面地區也將跟著轉為多雲或晴的天氣型態，因此周末假期的天氣是呈現逐漸好轉的過程。

吳聖宇表示，這種較穩定的天氣，可望延續到下周一及周二白天，再下一波鋒面及東北季風增強，要等到下周二晚間才會影響台灣，北部、東半部迎風面地區又會轉為有雨的天氣型態。

溫度方面，東北季風持續會影響到明天，今明兩天北部、東半部白天的高溫大致都還是維持在23-26度間，過了台中以南就逐漸升高到27-30度，南部地區甚至會有超過30度以上的高溫機會，南北之間差異大，南來北往留意溫差變化。

吳聖宇說，周日開始東北季風減弱後，北部、東半部的溫度也將明顯回升，一直到下周一、周二白天，北部、東半部的高溫也將逐漸回升到28-30度，中南部還是有機會超過30度以上，各地又會感覺到比較暖熱。

到了下周二晚間東北季風增強，下周三到周五各地溫度又會明顯轉涼。吳聖宇說，這波東北季強度比較強，各地預估都會有明顯降溫的感受，不僅白天轉涼變冷，夜晚清晨的低溫也會有較大的降幅，北台灣的低溫有可能降到16度上下，算是入秋以來最明顯的一次冷空氣南下。