投票日天氣好轉 吳德榮：下周入冬首波冷空氣 低溫下探13度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；今晚、明晨鋒面雲帶再往南移，降雨範圍重返中部以北。

今天北台灣濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼；各地氣溫：北部19至25度，中部20至30度，南部20至31度，東部20至29度。

吳德榮說，明天投票日白天起鋒面雲帶減弱、降雨漸歇；中南部轉多雲時晴，北部及東半部偶有局部短暫降雨的機率。周日至下周二白天，鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫逐日升，各地舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，下周二晚東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。下周三、周四強冷空氣影響，北、東有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷，亦應注意。

他說，最新歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬顯示，下波冷空氣南下，下周三晚、周四晨降至最低；台北氣象站最低氣溫約只降至16、17度，離大陸冷氣團的標準仍高2、3度。但因為是入冬第一波，感受上還是會比較冷，尤其北台灣的部分平地，自動觀測站將會量測到13、14度平地最低氣溫，應注意保暖。