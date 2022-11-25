快訊

投票日天氣好轉 吳德榮：下周入冬首波冷空氣 低溫下探13度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投票日天氣好轉 吳德榮：下周入冬首波冷空氣 低溫下探13度

聯合報／ 記者楊德宜邱瓊玉／台北即時報導
今天白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；今晚、明晨鋒面雲帶再往南移，降雨範圍重返中部以北。記者侯永全／攝影
今天白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；今晚、明晨鋒面雲帶再往南移，降雨範圍重返中部以北。記者侯永全／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；今晚、明晨鋒面雲帶再往南移，降雨範圍重返中部以北。

今天北台灣濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼；各地氣溫：北部19至25度，中部20至30度，南部20至31度，東部20至29度。

吳德榮說，明天投票日白天起鋒面雲帶減弱、降雨漸歇；中南部轉多雲時晴，北部及東半部偶有局部短暫降雨的機率。周日至下周二白天，鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫逐日升，各地舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，下周二晚東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。下周三、周四強冷空氣影響，北、東有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷，亦應注意。

他說，最新歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬顯示，下波冷空氣南下，下周三晚、周四晨降至最低；台北氣象站最低氣溫約只降至16、17度，離大陸冷氣團的標準仍高2、3度。但因為是入冬第一波，感受上還是會比較冷，尤其北台灣的部分平地，自動觀測站將會量測到13、14度平地最低氣溫，應注意保暖。

吳德榮 保暖 冷氣團

延伸閱讀

雨下到周六清晨！吳德榮：投票日天氣好轉 下周三入冬第一波冷空氣到

台南濃霧 吳德榮：周三起3天注意較大雨勢

今明兩天晴朗高溫上看33度 吳德榮：周日微弱東北風南下

吳德榮：今起各地晴朗 氣溫逐升 周日略轉變

相關新聞

健保看病要變貴了！部分負擔新制 擬明年上路

受疫情暫緩上路的健保部分負擔新制，衛福部部長薛瑞元昨首度表態可能「明年第一季」上路。至於旅外國人停復保機制曾拋出有意取消...

立委建議學校午餐白帶魚換石斑 陳吉仲：這次先不考慮

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月...

瘦瘦筆「易週糖」斷貨了 衛福部長薛瑞元請醫師這樣做

「瘦瘦筆」有助糖尿病患者控制血糖，更有減重效果，讓許多民眾自費購買用於減重，本報今獨家報導，瘦瘦筆「易週糖」全球缺貨，造...

11月就爆禽流感 農委會：嚴峻考驗

農委會畜產試驗所位於宜蘭五結鄉的養鴨中心，日前驗出我國首例高病原性禽流感Ｈ５Ｎ１亞型病毒，五千多隻種鴨遭撲殺。農委會副主...

投票日天氣好轉 吳德榮：下周入冬首波冷空氣 低溫下探13度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北...

天災「官說了算」 專家質疑程序不正義

台南的洋香瓜出現「瘋欉」（病蟲害、無法繼續生長），農委會農糧署和農改場人員勘災，認定是因田間管理不佳導致病蟲害，無法辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。