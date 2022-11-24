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東北季風+華南雲雨區東移 基隆北海岸、南投大雨特報
中央氣象局發布基隆北海岸、南投縣山區大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸及南投縣山區有局部大雨發生的機率。
東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣持續偏多，各地都有降雨機會，其中，中部以北及東北部降雨較為持續，有較大雨勢發生的機率，其他地區雲量較多，偶有局部降雨發生，外出活動建議攜帶雨具。
溫度方面，各地早晚低溫約21至23度，而中部以北及宜花高溫只有23至25度，整天感受濕涼，南部及台東則可以到27至30度，南北溫差稍大，南來北往留意溫度的變化。
東北風偏強，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全。
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