這些地方留意較大雨勢 周六投票日可望放晴

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，華南雲雨帶今明兩天仍將持續自大陸廣東、福建一帶東移影響台灣天氣，比較明顯會感受到降雨的區域仍是以彰化、台中以北為主，一整天斷斷續續有下雨機會，降雨時間比較長，局部單點的累積雨量較大，有可能達到大雨等級。

他說，其中，周五晚間還有一波微弱鋒面要掠過台灣附近，因此周五晚到周六上午之前這段期間，彰化以北到宜蘭、花蓮一帶可能要留意是否有較大雨勢出現的機會。

吳聖宇說，不過這波鋒面過得很快，到周六投票日的上午就已經往東遠離，同時也帶走了大部分的水氣，因此周六白天開始降雨的情況會快速減少下來，上半天在台中以北到東半部仍有些局部短暫陣雨，下半天會進一步縮減到東北季風迎風面的桃園以北、大台北、基隆、宜蘭、花蓮一帶，其他地方逐漸恢復多雲或有陽光露臉的天氣型態。

周日東北季風明顯減弱，轉為偏東到東南風，吳聖宇說，後續東移的華南雲雨帶位置持續北抬，迎風面地區的降雨也會越來越減少，周日下半天到下周一包括迎風面區域在內，各地都將轉為多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，東北季風持續影響到周六，尤其今明兩天降雨多，中彰以北到東半部有較明顯的濕涼感受，白天高溫大約在23-26度間，雲林以南地區白天的高溫在27-30度間，南部有些地方因為降雨不明顯，高溫仍有機會超過30度以上，南北之間的溫度差異比較顯著。

吳聖宇說，周日到下周一東北季風減弱，轉為高壓迴流的偏東到東南風，加上天氣好轉，陽光露臉，溫度將有較大幅度的回升，北部、東半部的高溫也將會回升到28-30度，中南部普遍有機會超過30度以上，又會變得比較暖熱。

他說，下周二之後看起來又會有東北季風增強帶來冷空氣南下機會，溫度可能又將往下降，秋末冬初這段期間溫度的起伏變化頗大，健康方面多注意。