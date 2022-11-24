雨下到周六清晨！吳德榮：投票日天氣好轉 下周三入冬第一波冷空氣到

中央氣象局發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六清晨鋒面持續影響，中部以北有局部雨，南部亦偶有局部短暫降雨的機率；降雨時大時小，間有空檔，應注意天氣變化。各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北濕涼，南台灣氣溫略降。今天北部19至24度，中部19至27度，南部21至30度，東部19至28度。

周六投票日白天起鋒面減弱、降雨歇；吳德榮說，西半部轉多雲時晴，東半部及大台北東側偶有局部短暫降雨的機率，影響輕微。周日至下周二白天鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫回升，舒適微熱早晚涼。下周二晚東北季風南下，北、東轉雨，氣溫遽降。

吳德榮說，下周三較強冷空氣南下，最新歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬顯示，台北氣象站約降至16、17度左右，離大陸冷氣團的標準仍有差距，但因為是入冬第一波，感受上還是會比較冷，要注意保暖。

他表示，模式雖曾在誤差較大時（末期模擬），一度達標，但已連續數報調弱，包括最新的模擬；看來再調回大陸冷氣團的強度，機率很小。