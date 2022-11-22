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穿制服、六福村門票只要599！四大超商與外送員專享

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
四大超商與外送員穿制服入園，可享門票優惠價599元。圖／六福村提供
四大超商與外送員穿制服入園，可享門票優惠價599元。圖／六福村提供

2022歲末之際，六福村主題樂園推出金牌服務業的四大便利超商與三大外送平台專屬的制服優惠，即日起至2023年1月2日，只要穿著四大超商(7-11、全家、萊爾富、OK)與三大外送平台(Uber Eats、Foodpanda、Lalamove)的制服，在現場即可享有六福村門票599元優惠（原價999元）。

平日工作忙碌壓力大，超商與外送員不妨入園挑戰刺激遊樂設施，盤點六福村最受歡迎的3大遊樂設施，首選就屬座落於阿拉伯皇宮區的「旋轉木馬」，不管任何人都可以接受的溫馨設施，邊玩還能邊拍下唯美照片；瞬間最高時速可達122公里，經典不敗、風靡亞洲的「笑傲飛鷹」也是必玩名單；國內最大海盜船「大海盜」離地可達七層樓高，或者搭乘猛獸巴士進入猛獸區，沿途可以參觀白老虎的新家、拜訪生猛的孟加拉虎、一窺非洲獅子慵懶午休的可愛萌樣。

相關資訊可查六福村官網：https://www.leofoovillage.com.tw/

搭乘遊園專車前進猛獸區，近距離感受孟加拉虎的威猛氣勢。圖／六福村提供
搭乘遊園專車前進猛獸區，近距離感受孟加拉虎的威猛氣勢。圖／六福村提供
園區內最受情侶歡迎的遊樂設施，首選溫馨浪漫的「旋轉木馬」。圖／六福村提供
園區內最受情侶歡迎的遊樂設施，首選溫馨浪漫的「旋轉木馬」。圖／六福村提供

六福村 外送員 超商

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