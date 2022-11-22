穿制服、六福村門票只要599！四大超商與外送員專享

日前一名騎士在臉書社團「騎車環島趣」上貼出一張照片，可見照片中騎士的安全帽上貼著一張500元大鈔，這位騎士表示「我看那麼多人喜歡騎車環島，哈…原來騎車的樂趣是那麼迷人」，原來是這名騎士在騎車環島的途中，被飛來的500元大鈔給打中安全帽的護目鏡了！

2022-11-22 09:17