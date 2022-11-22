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今晚起變天 明起明顯降雨 周六投票日漸放晴
氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今晚起天氣轉變，明起至周五鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大，並有較大雨勢，中部以北轉濕涼，南台灣氣溫略降。
吳德榮表示，今日透光的中高雲移入，各地仍為多雲時晴，氣溫略升，白天舒適微熱、早晚涼；南部空品不佳，應注意。下午南方移入的雲層逐漸增厚，晚起天氣轉變。各地氣溫北部21至30度，中部20至32，南部20至33度，東部20至29度。
吳德榮表示，明起至周五鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，為鋒面雲層的中小尺度變化，應密切觀察。
溫度方面，吳德榮說，各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北轉濕涼，南台氣溫略降。周六投票日鋒面結構減弱，雨勢明顯減緩，中部以北仍有局部短暫雨的機率。下周日、一(27、28日)鋒面遠離、各地轉為多雲時晴的天氣，氣溫逐日回升。
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