快訊

早晨財經速解讀／國泰金前3季獲利年減 55% 國壽淨值減半 股利跟著砍半？

今節氣「小雪」！6大禁忌勿觸犯 2類人要注意沖煞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晚起變天 明起明顯降雨 周六投票日漸放晴

聯合報／ 記者董俞佳邱瓊玉／台北即時報導
今日4時30雷達回波合成圖顯示，北海岸及東側海面有降水回波消長，屏東上空亦有一些弱回波。(右圖) 圖／擷取自「三立準氣象· 老大洩天機」專欄
今日4時30雷達回波合成圖顯示，北海岸及東側海面有降水回波消長，屏東上空亦有一些弱回波。(右圖) 圖／擷取自「三立準氣象· 老大洩天機」專欄

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今晚起天氣轉變，明起至周五鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大，並有較大雨勢，中部以北轉濕涼，南台灣氣溫略降。

吳德榮表示，今日透光的中高雲移入，各地仍為多雲時晴，氣溫略升，白天舒適微熱、早晚涼；南部空品不佳，應注意。下午南方移入的雲層逐漸增厚，晚起天氣轉變。各地氣溫北部21至30度，中部20至32，南部20至33度，東部20至29度。

吳德榮表示，明起至周五鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，為鋒面雲層的中小尺度變化，應密切觀察。

溫度方面，吳德榮說，各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北轉濕涼，南台氣溫略降。周六投票日鋒面結構減弱，雨勢明顯減緩，中部以北仍有局部短暫雨的機率。下周日、一(27、28日)鋒面遠離、各地轉為多雲時晴的天氣，氣溫逐日回升。

吳德榮 投票

延伸閱讀

吳德榮：23日起全台有雨 投票日預估雨勢減緩

台南濃霧 吳德榮：周三起3天注意較大雨勢

今明兩天晴朗高溫上看33度 吳德榮：周日微弱東北風南下

吳德榮：今起各地晴朗 氣溫逐升 周日略轉變

相關新聞

今晚起變天 明起明顯降雨 周六投票日漸放晴

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今晚起天氣轉變，明起至周五鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大，並有較大雨勢...

天上掉下來的禮物…騎車環島被500元砸中臉 網掀暴動：貼一千會騎更快

日前一名騎士在臉書社團「騎車環島趣」上貼出一張照片，可見照片中騎士的安全帽上貼著一張500元大鈔，這位騎士表示「我看那麼多人喜歡騎車環島，哈…原來騎車的樂趣是那麼迷人」，原來是這名騎士在騎車環島的途中，被飛來的500元大鈔給打中安全帽的護目鏡了！

今天「小雪」 命理師提醒4生肖注意忌吃濕熱食物

今天下午4時21分節氣進入「小雪」，氣候會逐漸變得寒冷，命理師提醒，生肖屬兔、蛇、羊、豬，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，...

吳德榮：23日起全台有雨 投票日預估雨勢減緩

氣象專家吳德榮今天指出，白天天氣舒適，今晚起天氣轉變，明天至25日全台有雨，部分地區有較大雨勢；投票日（26日）雨勢減緩...

白天多雲悶熱 北台灣高溫達31度

氣象局指出，今天天氣逐漸開始轉變，水氣增多，東半部整天都有降雨機率，西半部雲量增多有短暫降雨，尤其中部以北及東北部雨勢較...

北慈研究：吃素降低糖尿病併發腎病

台灣糖尿病人口超過200萬人，患者一旦血糖控制不穩，容易造成腎臟損傷，進而引發慢性腎臟病變，甚至洗腎。台北慈濟醫院腎臟透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。