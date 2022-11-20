請特休快閃出國！四天三夜首選去哪 網大推2國：機票也便宜

隨著各國走向解封，台灣也解除入境隔離措施，不少民眾都等不及要出國玩。昨（19）日一名網友在網路上發文，詢問大家「有沒有適合出國玩四天三夜的地方？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「出國四天三夜適合去哪國？」為題發文，原PO提到最近出國解禁，不少地方都在辦旅展，身邊也有很多朋友都從日本或韓國玩回來了。原PO表示自己也好想出國，可是因為年底前剩下的特休不多，也怕一次請太多天會不太好，因此想規劃一個四天的旅程，「請旅遊大師推薦有沒有適合出國玩四天三夜的地方？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「馬來西亞」、「才四天太短，大概香港、澳門、新加坡，還是澎湖之類的吧」、「菲律賓吧」、「搭飛機出關很耗時間，我寧願多請幾天」、「石垣島吹海風」、「當然是英國啊，落地後吃個下午茶趕回來，說出去碾壓一堆人」。

其中，最多網友推薦「日本」和「泰國」，「四天可能只有東京」、「日本，什麼都能玩到」、「問就是日本」、「日本！四天三夜還不錯，現在人在澀谷街上遊蕩」、「泰國不錯，而且光一個曼谷就可以玩很久」、「清邁，週六出發的機票來回也很容易找到萬元內，四天行程也是可行的安排」、「泰國，逛逛買買按摩就有放鬆感了」。