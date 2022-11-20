東北季風稍微增強轉濕涼 周三起全台有雨

今天東北季風稍微增強，北部、東北部還是陰涼並有短暫雨的天氣。天氣風險公司天氣分析師李至晟說，預測高溫大概只有23-26度，東北部的沿海山區有局部較大雨勢發生的機會。

他說，中南部地區則沒有太大的影響，目前還是晴到多雲為主的天氣，晨間局部有霧，日出後很快就會消散，只有海峽沿岸會感受到有些降溫，內陸還是悶熱。

此外，他說，南部的空氣品質比較不理想，目前有些地方是對敏感族群不健康的等級，主要是風速弱讓細懸浮微粒不易擴散，午後紫外線也會導致臭氧增多。

李至晟說，明天起東北季風會稍微減弱，周二會短暫轉為偏東風，讓西半部都處在弱風環境內。首先是迎風面的降雨會逐漸退到東半部沿海一帶，北部轉為陰到多雲，甚至周二白天配合鋒面前方的西南風，又會短暫出現類似昨天暖熱的天氣。

他表示，目前看來，周二有背風渦漩發展，往北移動的同時，也會把懸浮微粒由南而北帶上去，周二白天到周三的清晨，中北部也有接近或亮起橘燈，未來幾天也請多留意空氣品質的預報。

至於降雨趨勢，李至晟說，這波水氣主要來自目前在南海的熱帶擾動，它的範圍相當廣大，登陸中南半島後，水氣會順著中低層的西南風接近台灣，周二晚間起中南部就會開始有零星陣雨機會。

李至晟說，這時也正好有低壓跟鋒面通過東海，到台灣北部近海，也有貢獻一些西南風，不過鋒面本身的雲帶目前預測會在海上通過，台灣的降雨主要還是來自中層的南方水氣，以及底層的東北季風地形降雨。