駁二動漫祭、同人誌創作展今登場 各路Coser爭奇鬥妍

「動漫祭—同人誌創作展」今、明兩天在高雄駁二藝術特區舉行，規模首度擴大到5個倉庫區，超過上千創作者參與。不少精心打扮的Coser一早便前往園區與剛換新裝的彩虹地景合影，活動期間每天免費贈送600個動漫精品福袋，現場大排長龍。

高市文化局長王文翠表示，每年歲末登場的的駁二動漫祭是南台灣動漫界盛典，今年規模擴大到大勇區P2、P3倉庫及蓬萊區的B3、B4與B6倉庫，展演內容甚至結合元宇宙概念，並舉辦VTUBER虛實整合演唱會，展現動漫科技力。

駁二動漫祭今揭幕，園區各角落都能看見盛裝打扮的Coser，今年規畫「驚豔幻想—Cosplay大賽」與「原創微漫畫比賽」，決賽成績備受矚目。另匯集全台優秀模型師，特別企劃「玩家盃模型賽，作品涵蓋軍事、科幻到擬真等。

舞台演出也多元豐富，原創新世紀 虛/實VT演唱會邀請台日知名的懶貓子、浠Mizuki、小空、KITSUNEKON、梨菈、鹽顏、褻君わいせつ、星ノ川涅緒以及瀕臨絕種團 15號、終端少女平平子等VTUBER，演出。

「動漫音樂沙龍」集結全台優秀的動漫音樂團體跨界共演，像二胡及三味線演奏者鍾於叡與動漫舞者「暖爐 Stove」、「巴西之吻」，將帶來爵士版本動漫歌曲「誓約之聲 - Ring」。偶像Ruka banana、CANDY☆STAR、星文、RD・レイン、爆音歌姬Akira Chang、月讀女僕咖啡、台灣人的永琳、瘦瘦（可樂熊樂團）、南瓜窩女僕也將輪番上陣帶來精彩演出。

南部動漫樂團「Karei & ooo」將與歷年來Cosplay大賽冠軍隊伍合作，結合短劇，音樂，VJ舞台秀。曾獲得「驚豔幻想—Cosplay 大賽」獎項的高雄在地Cosplay團體「狼之雫」，則推廣2.5次元的舞台演出形式。