聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／賞楓季開跑 武陵農場11月底到12月中旬賞楓潮
賞楓季開跑！台中市和平區武陵農場正是賞楓時節，農場指出，11月底到12月中旬市場內最佳賞楓期，國民賓館後方、楓林小館、桃花莊南側與沿溪步道附近都是賞楓熱門景點。
武陵農場副場長胡發韜表示，農場較為集中楓林區約有400頃的腹地，目前楓紅因高低、南北地理空間與臨近溪流遠近收水氣等差異影響，陸續轉黃變紅，奼紫嫣紅，紅紅黃黃，橙橙紫紫，漸漸地到達最高峰，預計楓紅可以開到12月中旬。
推薦賞楓熱點，包括：國民賓館後方及楓林小館，桃花莊南側與沿溪步道附近，場部天鵝池周邊、京華僑兩側，露營區A1區與陽光大草原北側區域等，都是目前推薦的賞楓熱門地點。
胡發韜指出，妙高台上方文康區、醒獅園附近及萬壽橋的迎賓楓，預估隨溫度轉涼將陸續由綠轉黃、黃轉紅，預估11月底到12月中旬是賞楓焦點。
目前武陵農場訂房率11月九成五滿、12月近八成，明年1月六成五、2月賞櫻季已全滿。
農場預估，明年櫻花季時間落在2月7日至2月28日，進一步活動訊息，明年初將公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言