影／賞楓季開跑 武陵農場11月底到12月中旬賞楓潮

賞楓季開跑！台中市和平區武陵農場正是賞楓時節，農場指出，11月底到12月中旬市場內最佳賞楓期，國民賓館後方、楓林小館、桃花莊南側與沿溪步道附近都是賞楓熱門景點。

武陵農場副場長胡發韜表示，農場較為集中楓林區約有400頃的腹地，目前楓紅因高低、南北地理空間與臨近溪流遠近收水氣等差異影響，陸續轉黃變紅，奼紫嫣紅，紅紅黃黃，橙橙紫紫，漸漸地到達最高峰，預計楓紅可以開到12月中旬。

推薦賞楓熱點，包括：國民賓館後方及楓林小館，桃花莊南側與沿溪步道附近，場部天鵝池周邊、京華僑兩側，露營區A1區與陽光大草原北側區域等，都是目前推薦的賞楓熱門地點。

胡發韜指出，妙高台上方文康區、醒獅園附近及萬壽橋的迎賓楓，預估隨溫度轉涼將陸續由綠轉黃、黃轉紅，預估11月底到12月中旬是賞楓焦點。

目前武陵農場訂房率11月九成五滿、12月近八成，明年1月六成五、2月賞櫻季已全滿。