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吳德榮：今起各地晴朗 氣溫逐升 周日略轉變

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至周六各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率，各地氣溫也逐日逐升。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至周六各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率，各地氣溫也逐日逐升。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至周六各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率，各地氣溫也逐日逐升，白天舒適微熱。但下周日（20日）東北風略增強，大台北及東半部轉有局部短暫雨。

吳德榮指出，今(17日)晨西半部有局部濃霧，各地無降雨；截至4點53分各地區平地最低氣溫大多在19、 20度，如北部(新北新店區)18.7度，中部(南投中寮鄉)18.6度，南部(台南下營區)19.9度，東部(花蓮壽豐鄉)18.5度。

吳德榮表示，根據最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一周無強北方系統(冷空氣)影響。今日至周六各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率；各地氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼；西半部清晨易有局部霧，南部空品不佳，皆應注意。今日各地氣溫北部19至30度，中部19至33度，南部20至33，東部19至32度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日、一(20、21日)東北風略增強，迎風面大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；北台稍轉涼，其他地區氣溫無變化。下周二(22日）東北風減弱，天氣好轉，下周三東北風併南方水氣，降雨範圍擴大，但已為第7天模擬，有「不確定性」，模式會再調整，需再觀察。

吳德榮 東北風

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