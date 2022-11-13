台北101升級打造「智慧停車場」 App直接繳款免下車

百貨商場的停車便利度，可說是動輒影響顧客前往意願的重要標配，各大百貨商場比拚軟硬體與服務，台北101利用疫情期間大幅美化翻新停車場域硬體、動線指引和地坪EPOXY塗料改裝更新，結合了智慧化管理打造「智慧停車場」，獨家推出使用台北101 MALL App便能使用購物金點數折抵停車費，使用App免下車直接繳費，貼心度大獲會員好評。

台北101智慧停車場空間部分，重新規劃動線指標，除了加強停車分區標示的色塊「藍、綠、橘」協助尋找車位之外，今年也特別加入「香檳色」作為象徵的VIP專屬區塊。另外，將友善車位再度調整挪移至電梯旁，讓行動不便的消費者出入更友善。對在停車場移動的行人安全，以人車分道概念，在停車場內增設人行步道及提醒指標。

另結合台北101購物金折抵。透過TAIPEI 101 MALL App的「停車服務」頁面，消費者將車開進停車場起，即可查詢各樓層剩餘車位、尋找愛車停放位置、停車折抵及多元繳費等，免排隊免下車就能繳費。

除了汽、機車入場統一調整為車牌辨識之外，作為台灣最高綠建築，停車場域設備也同步降低用電需求。原始單一車道設備用電約1,000W，更新後用電量約800W，館內共計20個車道計算，預計可節省4,000W/H(小時)。