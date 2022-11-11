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台鐵第7屆鐵路便當節 EMU3000型限量便當599元

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台鐵第7屆鐵路便當節今起至14日一連四天於台北車站大廳舉辦。現場可以買到EMU3000型造型陶瓷便當，以飯糰形式呈現繽紛色彩，首日限量款有薑黃雞球、紫米鮭魚口味飯糰，一份599元。記者董俞佳／攝影
台鐵第7屆鐵路便當節今起至14日一連四天於台北車站大廳舉辦。現場可以買到EMU3000型造型陶瓷便當，以飯糰形式呈現繽紛色彩，首日限量款有薑黃雞球、紫米鮭魚口味飯糰，一份599元。記者董俞佳／攝影

台鐵第7屆鐵路便當節今起至14日一連四天於台北車站大廳舉辦。現場可以買到EMU3000型造型陶瓷便當，以飯糰形式呈現繽紛色彩，首日限量款有薑黃雞球、紫米鮭魚口味飯糰，一份599元。

台鐵局表示，今年以「移動的樂園-鐵道生活樂園」為主軸，參與業者家數為歷年之最，包含8家日本鐵道業者，也是首次邀請地方縣市政府（彰化縣、新竹縣、屏東縣、台南市）共襄盛舉。不只呈現最美味的特色便當外，還有獨有的鐵道文化、觀光旅遊及文創商品。

交通部王國材部長表示，台鐵便當從民國38年就開賣，已經73年，吃台鐵便當是許多人美好的回憶。台鐵局正致力於推動公司化，其中台鐵安全改革最為重要，另也積極推動附業發展，開發創新商品及鐵道觀光，推動全方位發展的「軌道經濟」。安全與營運改革 ，讓台鐵公司將更能邁向永續發展。

會場打造「鳴日餐車」及「兩鐵旅遊列車」主題列車，外觀復刻榮獲日本國際設計大獎「Good Design Award」的鳴日號觀光列車，推出便當節專屬「東海岸下午茶」餐點；以及由莒光號改裝之兩鐵旅遊列車，於車廂內設置腳踏車互動體驗裝置，讓民眾現場享受精緻美食饗宴，同時體驗自行車旅遊魅力。

高鐵便當也共襄盛舉。台灣高鐵現場曝光12月啟用的便當菜色及全新盒蓋設計，活動期間買便當贈送高鐵聯名便利貼，售價100元。憑高鐵攤位當日發票累計滿300元，即可抽獎1次，有機會將高鐵免費乘車票兌換券、高鐵聯名紀念品帶回家，獎品內容豐富。

台鐵第7屆鐵路便當節今起至14日一連四天於台北車站大廳舉辦。圖／台鐵局提供
台鐵第7屆鐵路便當節今起至14日一連四天於台北車站大廳舉辦。圖／台鐵局提供
台鐵第7屆鐵路便當節今起至14日一連四天於台北車站大廳舉辦。記者董俞佳／攝影
台鐵第7屆鐵路便當節今起至14日一連四天於台北車站大廳舉辦。記者董俞佳／攝影

便當 台鐵 高鐵

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