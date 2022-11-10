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2023年白沙屯媽祖年曆、月曆 今起全台開放免費索取
苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖「粉紅超跑」遠近馳名，每年超過百萬香客慕名前往拱天宮參拜，最早由白沙屯媽祖婆網站免費印製發送的年曆、月曆，更是深獲青睞，供不應求，該網站印製的2023年年曆、月曆從今天開始，開放全台200多個免費索取結緣點，供各地民眾就近索取。
白沙屯媽祖婆網站台長駱調彬表示，網站發行印製的年曆、月曆媽祖圖樣，雖與拱天宮官方不同，但近年有更多信徒、企業助印，2023年版本初印合計上萬張（本），全台超過200個免費索取點，當中有12張圖樣的月曆最搶手。
目前索取網頁（ https://www.baishatun.com.tw/9-1/2023/9-1-1-2023-1110.htm ）資料每天都會持續更新中，有興趣民眾記得查看網頁時，要按重新整理資料才是最新的，並請先電話確認再前往索取。
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