最快明年七月開放敬老卡搭台鐵 剩這5縣市考慮中

交通部長王國材今表示最快明年七月台灣本島至少14個縣市可用敬老卡搭乘火車，目前還有5個縣市沒有加入，將持續溝通。據悉，目前尚未談妥的5縣市包括基隆市、宜蘭縣、台南市、嘉義市、雲林縣。

行政院長蘇貞昌今率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，民進黨立委張宏陸質詢時詢問，自己在去年提出「敬老卡坐火車」的想法，獲前交通部長林佳龍認同，王國材今年3月在立法院答詢時也曾允諾半年內完成硬體建置。

王國材回應，3月時僅7個縣市願意參加，考量台灣本島有19個縣市，如果交通部投資6、7000萬的建置費用，最後卻只有少部分縣市願意加入，恐效益不符，後來經交通部積極地與地方政府溝通，目前只剩5個縣市沒有加入，「最近還在跟他們溝通」。

王國材說，現在台鐵局已經把計畫送到交通部，交通部會盡快核准並建置，如果計算建置與測試的時間，最快在明年7月就可以上線，屆時至少會有14個縣市的敬老卡都可以搭乘台鐵。

談妥縣市包括高雄市、新竹市、台東縣、彰化縣、桃園市、台北市、南投縣、苗栗縣、屏東縣、新北市、花蓮縣、新竹縣、嘉義縣以及台中市，也就是說，還沒加入的縣市是基隆市、宜蘭市 台南市 嘉義市 雲林縣。交通部官員說，有些縣市考量社福支出增加、或票證系統等作業方式不相符，目前還在思考中。

此外，針對綠營候選人今共同提出的「1200首都通交通月票」，交通部表示，為鼓勵人口密集的都會圈民眾多加使用各種大眾運輸工具，不但有助節能減碳，又能減少交通事故的發生，蘇貞昌院長責成交通部就都會圈生活不同交通工具一票到底的交互使用，研提相關補助鼓勵計畫，並一步一步擴及全國各跨域的生活圈。

交通部將等北北基桃首都通計畫提出後，依蘇院長指示政策方向研議，積極給予協助，並樂觀其成。