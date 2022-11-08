高鐵會員TGo點數加價購 100點現省1400元

時序已近年底，台灣高鐵公司提醒TGo會員檢視會員帳戶，為即將到期的點數規畫最佳使用方式。高鐵會員TGo「點數365」平台精選近300種商品，除了純點兌換品項，也提供多種點數加價購的商品選擇，讓點數完全不浪費，怎麼換都「兌」。

台灣高鐵公司表示，「點數365」平台最新推出的「點數加價購」商品，結合萬國通路、舊振南、阿聰師的糕餅主意等9大知名品牌，只需少少點數，就可加價購買各種商品，包括200點加350元即可購買「阿聰師的糕餅主意 小芋仔-流心內餡」，300點加450元即可購買「舊振南12入鳳梨酥禮盒」。

此外，高鐵說，持有更多點數的TGo會員，兌換「點數加價購」商品則可省更多，以萬國通路前開式商務箱為例，市價6980元的萬國通路前開式商務箱，只要100點就可用5580元加價購買，現省1400元；若使用2500點則只要加價4450元，更可節省2530元，在疫情限制逐漸解除的此刻，正是換購旅行用品的最好時機。

高鐵表示，TGo點數累積簡單，除購票乘車可累點外，也可轉換指定銀行紅利點數。高鐵公司未來也將持續針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，也歡迎尚未成為TGo會員的民眾現在就加入，累積美好旅程、盡享超值優惠。