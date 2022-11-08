血月、月掩天王星今晚登場 千年奇景錯過再等2322年

「血月」再現！中央氣象局指出，紅月亮預計自晚間18時16分現身，民眾可見將近1.5小時的全食紅月，19時至20時間又恰逢千年罕見的全食紅月掩天王星，錯過得等2322年。氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」指出，今晚賞月機會較高的地區是台南到新竹，北北基、宜蘭得從從雲雨縫中找希望。

氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，罕見的血月今晚再現，今傍晚17時至晚間21時月升將同時伴隨月全食發生，晚間19點至20點間，天王星將躲到全食階段的紅月後方再跑出來。

氣象局表示，此次月全食恰逢「紅月掩天王星」的特殊現象，發生時間約在晚間19時02分到19時56分，不過因為天王星相當暗，在一般環境下幾乎難以用肉眼看到，建議使用適合的望遠鏡觀測，或是看線上轉播，透過高倍率望遠鏡的畫面來欣賞。

氣象局指出，今日傍晚至晚間月全食期間，迎風面宜蘭、北海岸、大台北地區仍是雲量多、容易有短暫雨的天氣，越往西半部賞月條件越佳。不過傍晚月亮初升時，有些山區的午後對流雲還沒消散，可能會暫時遮蔽東方視線，待時間越晚，賞月條件有機會越佳。

氣象局也公布賞月指數，賞月機會最高的是台南到新竹賞月，觀月條件次佳的是高屏(越晚越佳)、金門、澎湖、台東，桃園、花蓮、馬祖雲量稍多須碰運氣，北北基、宜蘭則是要在雲雨縫中找希望。

氣象局說明，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

氣象局說，月食現象每年都有，本世紀(2001至2100年)全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86 次、月偏食57次及半影月食85次，台灣總共可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。明年將有1次半影月食及 1次月偏食，臺灣均可見，至於下次台灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。

此次的月掩天王星，則是非常罕見。氣象局指出，這次月掩天王星現象正巧發生於月食期間實為相當罕見，推算1800年以來的資料，臺灣於1930年10月8日的月偏食亦正好發生月掩天王星，不過該次掩入及掩出點均不在地影本影區內，而是發生於半影區中，不能見天王星自月食的紅月後面進出，遠不如今天月全食掩天王星稀有。

今晚17時起，氣象局將進行月全食網路直播，台北直播http://wfc.piee.pw/4lrkjj、

台南直播 http://wfc.piee.pw/4lp7wz