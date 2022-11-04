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2022南國漫讀節質感市集再登場 文化特別場大爆滿

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
眾多質感品牌包括日腸小舖、頑固油飯、手繪樂手冊舖，將在11月5、6日於屏東總圖的南國漫讀節質感市集出攤。圖／品牌提供
眾多質感品牌包括日腸小舖、頑固油飯、手繪樂手冊舖，將在11月5、6日於屏東總圖的南國漫讀節質感市集出攤。圖／品牌提供

廣受好評的2022年第四屆南國漫讀節，11月迎來新一波高潮，11月5、6日周六日再度於屏東總圖前舉辦質感市集，將有超過30個來自全台的原創餐飲、職人手作品牌擺攤，而11月5日周六15點文化特別場於屏東總圖5樓演講廳，由王偉忠、蔡詩萍對談，報名已經爆滿，但活動開始前20分鐘開放現場候補報名；11月6日周日15點在恆春社福館，則有藍祖蔚、曹瑞原的對談。

2022南國漫讀節質感市集第二場，本周末兩天14～20點，眾多質感品牌一同出攤，原創餐飲如來自高雄的日腸小室，販售糯米腸、香腸與蘿蔔糕等，另一當紅的頑固油飯，讓老油飯有了新風貌，每次出攤都會吸引大批人潮排隊。

來自台中的丁山肉丸，將在11月5、6日於屏東總圖的南國漫讀節質感市集出攤。圖／品牌提供
來自台中的丁山肉丸，將在11月5、6日於屏東總圖的南國漫讀節質感市集出攤。圖／品牌提供

其他餐飲如屏東在地的尤朵拉手作點心、紅花手作甜點、大馬日常（限定周六）、李董偶貴（限定周六）、蜂女孩 girls and bees（限定周日）等都會出攤，帶來各式甜點、鹹食等。

職人手作如來自台中的MA_10，以手作黃銅飾品為主，新竹的無堤ÜTi也有金工創作的小物件，屏東在地的手繪樂手冊舖，帶來多款手繪原稿手冊、手繪印刷手冊、手繪印刷明信片等，多攤職人帶來滿滿的手作溫暖物件。

2022南國漫讀節也推出文化特別場，周六15點在總圖5樓演講廳，綜藝教父王偉忠與作家蔡詩萍，將以「從勝利星村發現南國的眷村文化新復興」為題對談，線上報名已滿，但現場開放候補報名。

周日15點在恆春社福館，國立影視聽中心董事長藍祖蔚，與甫獲得金鐘獎的導演曹瑞原，以「從影像當中發現文化的新魅力」為題對談，現場也開放候補報名。11月南國漫讀節還有林達陽、郭德慧、林彥廷、吳奕蓉、李家維、林承毅、黃威融、Paul、張書華與楊双子講座登場，11月12、13日在屏東總圖仍有最後一場質感市集，請把握最後機會，南國漫讀節11月場次報名

2022南國漫讀節文化特別場：11月5日15點於屏東總圖5樓演講廳，由王偉忠與蔡詩萍對談。圖／屏東縣政府提供
2022南國漫讀節文化特別場：11月5日15點於屏東總圖5樓演講廳，由王偉忠與蔡詩萍對談。圖／屏東縣政府提供

2022南國漫讀節文化特別場：11月6日15點於恆春社福館，由藍祖蔚與曹瑞原對談。圖／屏東縣政府提供
2022南國漫讀節文化特別場：11月6日15點於恆春社福館，由藍祖蔚與曹瑞原對談。圖／屏東縣政府提供

來自高雄的HITHERE 職人國寶茶，將在11月5、6日於屏東總圖的南國漫讀節質感市集出攤。圖／品牌提供
來自高雄的HITHERE 職人國寶茶，將在11月5、6日於屏東總圖的南國漫讀節質感市集出攤。圖／品牌提供

來自屏東的植醉，將在11月5、6日於屏東總圖的南國漫讀節質感市集出攤。圖／品牌提供
來自屏東的植醉，將在11月5、6日於屏東總圖的南國漫讀節質感市集出攤。圖／品牌提供

屏東 手繪 南國漫讀節

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