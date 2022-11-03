南投杉林溪迎來今年第一波楓紅 紫葉槭提早轉為鮮紅色
中海拔的杉林溪森林遊樂區日夜溫差極大，目前園區內迎來第一波楓紅，變葉木如紫葉槭（讀音：ㄘㄨˋ）已經提早轉為艷麗的鮮紅色，搶先成為台灣第一個賞楓景區，其他如楓香、青楓也開始陸續變色，吸引眾多遊客蜂擁前來賞楓。
杉林溪森林遊樂區指出，紫葉槭春天萌發嫩葉後，春夏季節葉片呈現暗紅接近紫色，故稱為「紫葉槭」。深秋時因日夜溫差較大，紫葉槭葉片會逐漸轉為艷麗的鮮紅色，也是杉林溪園區最受遊客讚賞的楓葉樹種，近日紫葉槭已經越來越鮮紅，形成近來園區爭「楓」癡「槭ㄘㄨˋ」的人潮。
杉林溪園區海拔介於1600至1800公尺，每逢10月下旬至11月正是楓紅時節，園區不僅栽培青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香500棵等楓葉品種，近期台灣冷空氣南下影響，園區日夜溫差極大，使得紫葉槭已經提早轉為艷麗的鮮紅色，搶先成為台灣熱門賞楓景區，吸引眾多遊客蜂擁上山。
此外，園區更有台灣唯一栽種約800棵保育類「水杉林」，將在11月中下旬逐漸轉為金黃色，是水杉最佳觀賞期。屆時在蒼翠蓊鬱的森林中，點綴層層楓紅與金黃色水杉，映天醉地的形成一幅幅天然畫作，是拍照打卡最佳取景的園區。
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