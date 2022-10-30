血月、月掩天王星11月8日登場 新莊龍鳳公園供望遠鏡觀賞

新北市立圖書館為迎接西元1600年後，台灣不曾出現過的「月全食掩行星」，將在11月5日、8日與12日推出3場次的「食在有意思」閱讀星空活動。而8日當天，新北市圖與新北市丹鳳高中天文社合作，在新莊龍鳳公園現場提供免費高倍數天文望遠鏡與專業相機，為民眾與月全食合影留念。

11月的夜空很精采。台灣今年唯一能見的月食即將在11月8日發生，全食的「紅月亮」奇景不僅將持續近一個半小時，在全食階段還會發生難得的「月掩天王星」天象。月全食和月掩天王星兩個獨立的天象，同時出現非常罕見，此次全食階段紅月亮將會遮蔽天王星，屆時民眾可利用望遠鏡看到天象奇景。

新北市立圖書館11月5日在蘆洲長安分館辦理「你看妳看月亮的臉」科普講座，告訴大家月食欣賞全攻略；11月8日下午6時則與新北市丹鳳高中天文社合作，在新莊龍鳳公園推出「食在有意思」月全食觀測活動，現場除免費提供高倍數天文望遠鏡與專業相機，還有訓練有素的天文社社員解說及協助民眾觀測月全食，以及與月全食合影留念