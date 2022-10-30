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上合歡山拍閃電！他拍下罕見天文奇觀 連鄭明典也大讚

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
網友盧畊在合歡山上拍下絕美閃電影像，經查是相當罕見的中高層大氣閃電「巨大噴流」。圖／盧畊提供
網友盧畊在合歡山上拍下絕美閃電影像，經查是相當罕見的中高層大氣閃電「巨大噴流」。圖／盧畊提供

盧姓網友日前上合歡山拍照，意外拍下相當罕見的中高層大氣閃電「巨大噴流」，他按快門拍下這瞬態天文奇觀，並分享至個人臉書，而因影像壯觀又夢幻，被分享至各大社群，連氣象局長鄭明典也轉貼照片大讚，「賞心悅目、超好的照片」。

網友盧畊上周末上合歡山，他指出，拍照當下，人是在合歡山滑雪山莊室外觀星，因看見遠處有坨雷雲閃爍，想說沒事就來拍個閃電，才會拿起相機嘗試拍攝閃電，調慢快門的時間並設定為0.6秒，看到閃電後就按下快門，無意間拍到罕見奇景。

而照片中的閃電，猶如煙火般的向上噴發，竄出有紅色、藍色的光焰，絢爛壯觀的瞬間，剛好被盧姓網友按下快門捕捉拍攝，但他分不清是「紅色精靈」、「藍色噴流」，聽說是中高層大氣閃電，看到的機率比中樂透還低，因此放上臉書分享。

這張在合歡山拍到的雲層之上一道藍紅光柱向高空噴發照，因畫面壯觀又夢幻，不少網友紛轉貼至「臺灣追雪團」、「合歡山賞雪機動團」、「無所不在之天象-知識的美麗」等各大社群，照片也被分享到氣象局長鄭明典臉書，鄭明典也公開分享。

鄭明典將該則照片貼文轉貼在個人臉書上並大讚，「巨大噴流，賞心悅目！很多細節以前的照片看不出來，超好的照片！」並留言貼出「中高層大氣放電」的說明，這種放電現象與對流層閃電較為不同，又被稱為瞬態發光事件。

而瞬態發光事件（TLEs，Transient Luminous Events），包括紅色精靈，藍色噴流，巨大噴流以及淘氣精靈；其中巨大噴流（Gigantic jet）或名巨型噴流，是一類更爲罕見的噴流現象，「巨大噴流」又較「紅色精靈」更罕見。

此外，鹿林天文台在10月22日也觀測到「巨大噴流」現象，且錄下瞬間影片。而經日月潭氣象站向氣象局太空天氣作業辦公室詢問，初步研判，其成因應與颱風對流有關，與雲對地放電相似，但放電方向是朝天空電離層而去。

合歡山

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