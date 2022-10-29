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奈格颱風不來台灣了？這時間可能出現共伴效應
奈格颱風上午中心位於鵝鑾鼻南南東方950公里處，向西北西移動，今天通過菲律賓後將進入南海再逐漸北轉。中央氣象局預估，未來路徑經過南海後將北轉，預測往西偏轉趨向華南沿岸機率高，以目前預估路徑來看，奈格颱風海警機率已逐漸下降。
但周日晚間至下周一，颱風環流及東北季風將產生共伴效應，台灣東半邊尤其東北部、宜蘭及花蓮要注意豪雨等級降雨。
氣象預報員劉宇其表示，颱風北轉過程，強度會略增強，有機會到輕度颱風上限，也不排除增強為中度颱風，下周二、周三則是最接近台灣的時刻，但明晚雨勢就會明顯增大，下周一也可能會有共伴效應出現，宜蘭、花蓮更有局部豪雨機會，預估下周三颱風向西遠離後降雨才趨緩。
氣象局說，明天白天東北季風持續影響，迎風面水氣持續偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，尤其東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴，白天溫暖微熱，中南部日夜溫差較大。
周日至下周三受颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨發生的機率，尤其在下周一東北部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
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