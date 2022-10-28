奈格颱風進逼挾大雨 太平山明起預警性休園至10/31

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的聯外道路，10月中旬受尼莎颱風釀坍塌路斷，公路總局近日雖已搶通，遇雨仍有再斷之虞。奈格颱風進逼，遊樂區明天中午起預警性休園，當日遊客只出不進，預計休園至10月31日，實際恢復開園視後續狀況滾動式調整公告。

中央氣象局昨天上午發布奈格颱風生成，預估將為北部、東部帶來局部豪大雨。為避免太平山國家森林聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，因豪大雨再度中斷，明天中午起預警性休園，以確保遊客安全。