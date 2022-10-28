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高雄旅展今天開跑 福華飯店超值餐券下殺53折

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
江南春招牌料理「掛爐烤肥鴨」上桌前，主廚會展現「片皮鴨」功夫。記者王昭月／翻攝，
江南春招牌料理「掛爐烤肥鴨」上桌前，主廚會展現「片皮鴨」功夫。記者王昭月／翻攝，

高雄國際觀光旅遊展今起一連4天在高雄漢神巨蛋登場，高雄福華大飯店搶先推出餐券預購，旅展還沒開跑前就有500組下單！業者指這次限量的中餐廳聯合，最低等於下殺53折。

高雄福華大飯店指出，這次中餐廳聯合券每套只要1299元，有 4種風味料理可選，Hovii Café精緻雙人套餐珍珠坊大蝦／港點雙人組合餐、江南春招牌一品明爐鴨、Smile One 精緻涮涮鍋雙人套餐，原價1540元到2420元，現在1299元就能享用。

其中，江南春招牌料理「掛爐烤肥鴨」，原價2200元（另加服務費），嚴選每隻3斤到3.5斤以上的肥鴨，循古法烤製，上桌前主廚會展現「片皮鴨」功夫，運用熟稔刀法連鴨帶皮削成鴨肉薄片，麵皮在塗上江南春自製的特調桂花甜麵醬，擺上宜蘭春蔥再捲起來食用，香酥鴨皮入口即化成香濃鴨汁，美味無敵。

飯店說，超值的餐飲聯合券也可選擇原加1800元的「珍珠坊龍蝦／港點雙人組合餐」（雙人份），用容含有上湯雪蛤海鮮翅、金蒜蒸大蝦、杏片蝦球拼、帶子韭菜餃。

高雄福華smile one涮涮鍋雙人套餐，現在1299元就能享用。記者王昭月／翻攝
高雄福華smile one涮涮鍋雙人套餐，現在1299元就能享用。記者王昭月／翻攝

餐廳 套餐 韭菜

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