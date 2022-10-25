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周末又有颱風形成？ 氣象局曝這天是觀察重點
中央氣象局觀測，菲律賓東方海面仍有熱帶系統發展的機率，不過其強度、位置及路徑有不確定性。氣象局預報員黃恩鴻上午受訪時說，目前該熱帶擾動結構仍比較鬆散，預估要到周四其路徑及強度才會比較確定，有機會發展成熱帶性低壓甚至成颱。
氣象局說，今日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨。
明日東北季風稍減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫稍回升；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨。
不過，氣象局也說，周五至下周一東北風增強，迎風面水氣有逐漸增多趨勢，大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
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