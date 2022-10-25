捷運上被婦人逼讓座…年輕OL謊稱自己是孕婦 女網友們同感狂按讚+1

大眾交通工具讓不讓座常引發問題，日前有一名22歲女網友表示平常搭捷運上下班，常遇到身強體壯，看起來跟牛差不多的歐巴桑要求讓座，因為上下班自己都快累死了，又怕有道德綁架魔人，這時候她都會說「自己是孕婦」，引發女網友們同感紛紛按讚+1「我也都說自己是孕婦」。

有一名女網友在論壇Dcard上以「常常在捷運上裝孕婦」為題發文，她表示平常都是搭捷運上下班，因為家靠近起始站，所以正常一上車就有位子，但車子到中間站時人潮變多，就算她沒坐在博愛座上，仍然常遇到身強體壯，看起來跟牛差不多的歐巴桑要求她讓座，當她不想讓座時，就會告訴對方「自己是孕婦」，這種方法真的屢試不爽。

有熱心網友教原PO方法，「一律上車就裝睡」，原PO回應，有時即便直接裝睡，還會「被搖起來逼讓位」，偶爾還會遇到幾個不識相的人，會在那邊唸她說怎麼這麼年輕就懷孕，即便自己今年只有22歲，但在這種時候，她會假裝說自己已經30歲，然後再加上一句又不是每個人都看起來很老的話，明確的表示就是不想讓座。

貼文一出，底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「做得好」、「太優秀了妳」、「我要笑死，你好可愛」、「+1 我也都說自己是孕婦」、「沒坐博愛座，但是我是表演極度疲累上班族，狂點頭睡覺」、「天啊搖起來，是魔鬼吧」、「這算騷擾了吧」。

另外，也有網友分享自身類似經驗，「我上次在捷運綠線也被一位歐巴桑拍醒，叫我讓座，我吼她說：這不是博愛座！」、「我之前睡著，結果有一個大媽直接坐我腿上」、「有過坐在非博愛座睡覺，結果被沒禮貌的阿公用濕濕的雨傘狂戳我的鞋子，讓我鞋子濕掉，眼睛一睜開他就要我讓座，我直接把他的傘踢掉」、「我也遇過直接把我搖起來，不是裝睡，是真的累在睡覺」、「我之前是真的睡著了，結果被歐巴桑們大嗓門吵醒，他們說我年輕人怎麼不讓位，傻爆眼」。

原PO表示，平常是完全不會坐博愛座的，因為怕遇到道德綁架魔人，不過如果遇到真的孕婦或行動不便者，還是會讓座的。