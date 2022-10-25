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民眾哀「為何每到周末就下雨」？鄭明典曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
降雨示意圖。 圖／聯合報系資料照
降雨示意圖。 圖／聯合報系資料照

近期天氣不穩定，民眾好不容易盼到周末，卻常要冒雨出遊，甚至生出「怎麼周末總在下雨」的怨氣，中央氣象局長鄭明典今（25日）就在臉書發文，解密「周末必雨」之謎。

北部連續幾周周末陰雨綿綿，讓不少民眾旅遊計畫泡湯，疑惑「怎麼好像周末比較會下雨」？鄭明典在臉書解惑，表示「剛好氣象裡的最不穩定斜壓波動的周期大約就是7天」，才會感覺好像每個周末都下雨，但強調這是「巧合」，其實可能連續幾次周末放晴，讓大家忘了周末也會下雨。

網友也回應巧合說，認為不只下雨選周末，「就像覺得之前颱風侵台也都恰好在週末，可能也只是因為沒放到假所以大家印象都只有週末」、「局長果然懂得民眾心情，老覺得週末會下雨。洗完床單後，總是也會遇到下雨」、「那，我們的週六日可不可以跟著氣象做滾動式調整呀！反正平均一週七天就好了嘛！有時候週末離週末久一點，有時候近一點」。

據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，明起各地白天氣溫回升，28至31日迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部的局部雨亦逐日增多。

鄭明典 吳德榮

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