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東北季風增強今愈晚愈冷下探18度 這天起雨勢趨緩

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今晚起受東北季風影響「愈晚愈涼」，周二前北部、東北部低溫剩18度。本報資料照片
今晚起受東北季風影響「愈晚愈涼」，周二前北部、東北部低溫剩18度。本報資料照片

中央氣象局表示，今晚起受東北季風影響「愈晚愈涼」，周二前北部、東北部低溫剩18度，中南部日夜溫差大，只有東北部、宜蘭、台東有零星降雨，周三起東北季風減弱，白天氣溫回升，大台北、東半部偶爾有短暫雨。

氣象局預報員林定宜表示，台灣東南方海面的熱帶低壓，已於昨晚變成普通性低氣壓，對台灣天氣沒有直接影響，今天台灣上空水氣較多，主要降雨區域為迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮，其他地區雲量較多，偶爾會有零星飄雨。

林定宜說，今天天氣以東北季風影響為主，且今晚會逐漸增強，天氣「愈晚愈涼」，尤其是北部、東北部地區，另外中南部日夜溫差較大。

至於降雨部分，林定宜說，今天白天主要降雨靠近基隆北海岸、大台北、宜蘭地區一帶，其次是花蓮，其他地區也有雨勢但不明顯；到了晚上東北季風增強、水氣減少，迎風面偶爾有零星短暫雨，明天雨勢更為零星，僅東北部、宜蘭、台東有短暫雨。

林定宜表示，未來一周天氣分為兩階段，周二前受到東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，周一、二、三的清晨，北部、東北部低溫18到20度，白天高溫也只有22、23度，中南部白天高溫仍可達到29、30度，但夜晚較涼，要注意日夜溫差大。周三開始東北季風減弱，清晨、夜晚各地氣溫涼，但白天氣溫回升。

東北季風

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