雨彈襲北北基宜 大雨特報 熱帶性低氣壓仍不排除成颱

中央氣象局發布大雨特報，熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天台東縣（蘭嶼）已有豪雨發生，基隆北海岸、宜蘭地區、蘭嶼、綠島及大台北山區並有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、蘭嶼綠島。

氣象局說，熱帶性低氣壓在巴士海峽，向西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

今、明兩天熱帶性低氣壓外圍雲系影響，東北部、東部地區、基隆北海岸及大台北山區有陣雨，並有局部大雨，其中今晚起至明日東北部地區並有局部豪雨發生的機率，北部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。