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周末揪閨蜜走仙氣步道！嘉義山區5條網美步道看這裡
周末來嘉義山區走步道當網美！嘉義縣文化觀光局為鼓勵遊客把握秋天到嘉義走親民步道，27日舉辦「嘉遊好步道 健康活力到」，推薦閨蜜好友來拍步道網美照；嘉義縣長翁章梁表示，秋意漸涼，現在正是走步道的好時光。
嘉義縣山區步道多達111條，有輕鬆入門款，也有挑戰體力款，以下5條適合閨蜜、親子、好友同行的大眾入門款，有太興飛瀑步道、石棹步道、迷糊步道、頂湖步道及二延平步道。
縣長翁章梁表示，秋意漸涼，現在正是走步道的好時光，選責大眾入門款，適合一起邊走邊聊天，享受山色獨有的寧靜感，也讓人心情徹底的放鬆，對於體力也不會有太大負擔，遇上雲霧繚繞有機會拍出仙氣神作。
文觀局長許有仁表示，嘉義縣近幾年大力推動步道觀光，今年為吸引更多年輕人加入走步道的行列，將宣傳轉移到IG社群媒體，搭配年輕人出遊前都會運用IG搜尋熱門景點、必吃美食的習慣，達到快速宣傳效果。
文觀局本月27日舉辦「嘉遊好步道 健康活力到」記者會，邀請百岳主播芮恩、網紅通靈少女甄馨共同宣傳，也將有13位IG網紅出席站台，更多嘉義縣步道旅遊資訊，可上官方粉專「慢遊嘉義」查看。
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