搶國境解封商機 台中國際旅展今熱鬧登場

睽違近3年的國境解封，由台中市旅行商業同業公會主辦的「ATTA台中國際旅展」今天熱鬧登場。旅遊業者順勢推出寒假、春節檔期國外旅遊，天數、行程要加好、加滿，遊程豐富，甚至有業者還針對確診3個月內取得「無敵星星」的民眾，推出「無敵猩猩召集令」折扣等，搶攻國境解封商機。

台中市旅行商業同業公會說，中部壓軸旅展「ATTA臺中國際旅展」今起至10月24日一連4天在台中國際展覽館登場，迎國境解封，除了出國行程全面開賣外，不但有日本主題館擴大宣傳，印尼觀光局、泰國觀光部、帛琉觀光局、馬里亞納觀光局、聖文森及格瑞那丁觀光局、菲律賓觀光局、馬來西亞觀光局、法國旅遊發展署等都來聯合參展，分享當地旅遊資訊。

旅遊業者、尊榮國際旅行社總經理劉奕樑說，迎國境解封，國人很久沒出國，希望天數加長、品質高的旅遊行程，台中國際旅展旅遊業者搶攻寒假、春節檔期旅遊商機，例如歐洲地中海遊輪已復航一年多，國內首發團在10月15日有30人大團，緊接著11月還有百人壯遊，另外，到紐西蘭過暑假的11日至13日旅遊行程，以及到澳洲跨年看雪梨煙火的9日行程都很受歡迎。

台中市旅行商業同業公會指出，旅展必買的人氣商品餐券，有台中金典酒店、兆品酒店、日光溫泉渡假飯店等，吸引民眾來搶便宜，現場祭出800個早鳥福袋最大獎抽知名溫泉飯店住宿、會員報到抽星級餐券、消費滿額就抽澎湖來回機票以及會員獨享抽30萬購物金。