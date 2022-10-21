2023高雄年曆走文青風 手繪美好「食」刻26日起索取

又接近年底，各類年曆紛紛出爐。高雄市2023手繪年曆出爐，以溫暖色調呈現高雄各角落的物產和店家，象徵一年中每個日子，高雄美食如影隨形地相伴，每一刻都是好「食」刻！10月26日上午9時起在高雄市政府四維行政中心、鳳山行政中心及38區公所同步發送，送完為止。

市長陳其邁說，回顧過一年，值得細細品味的高雄大小事包羅萬象，由遠至近涵蓋高雄重大市政建設、文化圖像以及物產美食。吃喝飲食看似日常，背後其實蘊含城市深厚的文化與歷史脈絡，如同榮登米其林必比登的店家，以及「台灣設計設計台灣」與排骨飯、餅店、計程車等名店合作，市民打拚與設計創意落地生根，成為城市文化和共同情感一部分，高雄的魅力，確實很難用一張年曆來呈現。

2023高雄市年曆將燕巢芭樂、那瑪夏青梅、甲仙芋頭、宋江陣等高雄特產及文化，集中成類似美食街的招牌形式，由近至遠，前景是吃美食的民眾，中間到後方述說高雄各景點如衛武營、高雄流行音樂中心、港埠旅運中心等，都能一覽無遺，更描繪出高雄文化的層次感，宛如美食在舌尖一樣，前、中、後段都令人回味無窮。

高雄美食選擇多，囊括山珍海味，2022台灣設計展現正於高雄港設計中島展出，到高雄旅遊，走訪知名餐飲店家以及羊肉爐、香蕉、芭樂的故鄉高雄，絕對是旅遊和饕客的首選。高雄市年曆將一整年的日子，搭配上高雄生猛又澎派的滋味，希望能與市民和遊客，一起共度2023好「食」光。