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無人機展王羲之是綜藝化？故宮院長：不排擠其他預算
故宮南院日前以「仲夏平安夜」以無人機展演秀出書聖王羲之「平安帖」中的「平安」兩字，驚艷國人。立院教委會今天審查國立故宮博物院單位預算，立委林奕華批評故宮給人的印象是「綜藝化」，卻大砍教育推廣經費；立委黃國書也擔心無人機未來若要常態性演出，會排擠故宮其他預算。故宮院長吳密察表示，故宮南院所在的嘉義是無人機研發的重要據點，因此會結合故宮的文物元素，承諾不會讓無人機展演排擠故宮其他的預算。
故宮南院近年推出多項以藝術結合科技的展演，包括今年以無人機展演團隊以500架無人機，在夜空展演翠玉白菜、寶瓶、以及出自王羲之「平安帖」的「平安」，吸引數萬名民眾到場觀賞。但林奕華檢視南院預算，教育推廣經費大砍一千多萬，批評故宮如今給人的印象是「綜藝化」。吳密察表示，受疫情影響故宮收入減少、必須撙節經費，但故宮最核心的業務是典藏與展覽，這部分的經費並未減少。
立委黃國書則表示，無人機的展演是用科技展出王羲之的平安帖，在科技和藝術的結合上跨出了不起的一步，看了非常感動，「怎麼會用綜藝化來思考？」不過，無人機展演三年以用到三千多萬，未來若要常態性演出，會不會排除故宮其他預算。吳密察則說，沒用到三千萬這麼多。
吳密察表示，無人機是國家政策，但又希望有藝術性，用無人機的科技看到王羲之的「平安帖 」，「這是不得了的事」。他承諾絕對不會讓無人機預算排擠故宮其他預算。
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