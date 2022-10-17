LiMA原遊會心中山登場吸人潮　「原創新美學」打造2000顆彩繪燈海絕美好拍

台灣最值得驕傲的原民文化，如今以美學兼具傳統和現代的開創出多元產業，讓所有人都為之驚豔，由原住民族委員會、臺北捷運公司與臺東縣政府共同攜手，日前在心中山線形公園舉辦「原創新美學：LiMA原遊會」，以原民餐飲、小農產品、文創工藝、音樂創作與部落旅遊，吸引大批人潮前來參觀，並以2,000顆彩繪熱氣球燈海裝飾，到10月底前都能前往拍出最強美照。

「原創新美學：LiMA 原遊會」在心中山線形的公園熱氣球燈海到10月底。 圖／原民會提供

「原創新美學：LiMA原遊會」以音樂與舞蹈，呈現原民族文化多樣性。 圖／記者吳致碩 攝影

原民會副主委鍾興華Calivat・Gadu表示，LiMA是南島語族共通詞彙，也是數字「五」的意思，因此在LiMA在原遊會上，設計出5大特色重點展區，讓民眾深刻了解原住民族多元特色文化。

原民會副主委鍾興華Calivat・Gadu。 圖／原民會提供

在「原創新美學：LiMA原遊會」中，可以近距離了解原民文化與工藝。 圖／記者吳致碩 攝影

台灣的原民文化，以獨特工藝與美學，吸引大家的目光。 圖／記者吳致碩 攝影

圖／記者吳致碩 攝影

圖／記者吳致碩 攝影

圖／記者吳致碩 攝影

原民會連續第二年與臺北捷運公司合作，北捷董事長李文宗指出，北捷將公益列車延展到偏鄉地區，也推廣偏鄉小農農產品，更鼓勵原民同仁走近偏鄉，讓大家跟著北捷公益列車的腳步，看見不一樣的原民之美，走入北捷，一起推廣傳承原民文化。

原民會鍾興華Calivat·Gadu與北捷李文宗董事長及臺東縣長饒慶鈴，於北捷公益列車前合照。 圖／原民會提供

在「原創新美學：LiMA原遊會」中，LiMA福利社有原創市集，集結40個各類原民品牌，還包括臺東10家原民品牌，可說是一攤一故事，各有獨創的設計與美學；Pasiwali司令台則帶來音樂、舞蹈，包括原民族國際音樂節歌手，以及歌手梁文音、馬曉安，近期網路爆紅的巴大雄也現身，還有受到許多人喜愛的歌后葉璦菱等，看見多元文化的交錯融合激盪，創造活力感。

LiMA福利社中的原創市集，一攤都有一故事。 圖／記者吳致碩 攝影

各類餐飲更是活動重點，有來自臺東原味美食、部落意境體驗，結合出特色餐點與調酒飲品的「臺東5餐」，以味蕾來場原民風格的小旅行。而原鄉市集中，網羅來自各部落的有機農產品，從產地臺東直送，買到最新鮮、健康的各式農特產品。

來自產地的各種農特產品，不用跑大老遠也能買到。 圖／記者吳致碩 攝影

特別舉辦的「原來如此上課囉」，更讓民眾能實際DIY體驗原民文化，包括果實吊飾、樹皮筆記本、琉璃珠手鍊等DIY，都吸引滿場民眾報名參加。

在現場最特別的還有，來自蘭嶼雅美族(達悟族)的拼板舟展出，可以近距離觀看「不用一根鐵釘」拼裝而出的拼板舟，一探工藝之巧妙與精美。

為讓更多人體驗臺東熱氣球，還特別在心中山公園打造「彩繪燈海」，邀請捷運雙連站、中山站周遭的國小、幼兒園，以及原民會與北捷的同仁與眷屬共同創作，2,000顆燈海點亮心中山公園，將持續展出到10月底，把握機會拍出最強美照。如果錯過「原創新美學：LiMA原遊會」嚴選好物,可上LiMA原住民購物商城選購。