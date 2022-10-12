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嘉義「佐登妮絲城堡」國慶連假湧入逾3萬人 試營運到30日現場購票
全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」觀光工廠位在嘉義縣大林鎮大埔美產業園區，業者統計，國慶連假3天共逾3萬人入園，試營運到30日止，採現場購票，每人優惠百元，為掌控參觀品質，每天同時段最高容留2千人，超過上限暫停售票。
到佐登妮絲城堡讓人秒飛歐洲，媲美「台版凡爾賽宮」超氣派城堡，超過19處打卡點，拍出王子公主夢，古典巴洛克迴廊、穹頂、宮廷花園及噴泉彷彿穿越時空。
佐登妮絲原定到10日試營運，預約搶票天天秒殺，嘉縣文觀局爭取，業者同意至國慶日每天加開2千名入園名額給嘉義鄉親，試營運預定延到30日，國慶連假結束，業者統計3天湧入3萬人。
園區當下容留人數為2千人，有人離開就能再開放入場，沒有限制停留時間。園區營業時間早上8點半到晚上8點，6點停止售票入園，試營運無公休日，現場購票，試營運期間1人門票100元清潔費(原價300)，並附2張100元抵用券，無法在餐廳使用，僅能用於商品，1個商品使用1張為限。
園區實施寵物不落地政策，且酌收清潔費50元(試營運期間不用)，中、小型寵物需有推車才能入園，若無自備推車，服務台有寵物推車50元憑證租借服務。7歲以下免門票、領有身心障礙手冊者及1名陪同者免門票
有遊客詢問是否有大眾運輸可直達城堡？業者說，最近車站是「大林火車站」，目前沒有公車與接駁車直達，建議大林站下車後，轉搭計程車約15分鐘直達城堡最快速。
試營運期間不開放商業攝影，不干涉遊客穿著，城堡歡迎大家來拍美照留念，為維護試營運遊園品質，希望以不影響其他遊客為主，如危險攀爬、改變園區環境等。
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