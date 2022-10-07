雨彈炸宜蘭！河濱公園多車險泡水 聖母護專校園成汪洋

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨。宜蘭河濱公園出現積水，數十輛車停放現場，警方已協助通知車主移車，另外聖母護專的校園遇大雨成汪洋一片，師生舉步難行，校方開會決議下午4點30分讓學生彈性離校。

有民眾熱心在臉書「宜蘭知識＋」提醒，「宜蘭河溪水暴漲，有停車的趕快去移車唷！」宜蘭市長江聰淵表示，因豪雨影響，宜蘭河濱公園及橋下停車及公共空間等區域已啟動管制措施，請民眾暫勿前往，並依照現場工作人員指引移動車輛。

宜蘭市公所說明，山上下大雨，宜蘭河河道不夠大，導致水漲到宜蘭河濱公園及橋下空間，目前管制出入口，所有車輛只出不進，原本現場51輛車由警方通知車主移車，未聯繫上的10多輛車，已請警方協助拖吊至安全處。由於此處為河灘地，大雨期間建議民眾不要將愛車停放於此。

今天雨彈狂炸宜蘭縣，位在三星鄉的聖母護專校園大淹水，大樓之間的走廊出動桌椅作為臨時通道，學生甚至得靠推車來移動，不少學生無奈地說學校排水系統沒有很完善，有人戲稱現在變成「聖護水樂園」，就連校內聖母洞瞬間成了「聖母游泳池」。