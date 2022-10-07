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國慶連假去哪玩? 隆田ChaCha園區辦手作紅龜粿、爆米香
國慶連假3天，台南隆田Cha Cha園區明天起舉辦多場米食手作活動及秋收市集：有紅龜粿及爆米香手作DIY活動，活動從園區的嘉南大圳主題衍伸以米食文化為主題，藉手作爆米香及紅龜粿象徵好彩頭，邀請民眾歡度國慶。
園區表示，台灣人充分運用稻米特性做成各式各樣米食糕點，例如碗粿、蘿蔔糕、麻糬、紅龜粿、粽子等，甚至用於歲時節慶的祭品當中；這樣的飲食文化體現嘉南大圳對常⺠生活的文化意涵，希望透過活動帶領⺠眾「吃米食、知米事」。
而爆米香更是許多五、六年級生的童年回憶，小朋友們摀著耳朵，既害怕又期待的聽到「蹦」的一聲巨響後，伴隨陣陣米香飄散，在那個年代能吃到爆米香是童年最奢侈的享受，現在國慶連隆田Cha Cha園區也吃得到。
除了米食手作體驗隆田Cha Cha園區也舉辦「秋收市集」及 「繪本食育手作」，以繪本故事-「小班做飯糰」結合黏土手作遊戲，邀請親子一起用黏土製作可愛的造型飯糰，相關活動報名連結在官網 https://reurl.cc/3Ynbrl。
文化局長葉澤山表示，嘉南平原受惠於嘉南大圳的灌溉盛產稻米，也衍生以稻米為主食的米食文化，像是過年拜拜時，家家戶戶都會準備紅龜粿，象徵圓滿吉祥，家中有喜事時，也會準備紅龜粿分送親友。然而隨著時代變遷，因紅龜粿製作程序繁複，已少有人會自己製粿，為了讓更多年輕朋友認識早期臺灣農村米食文化，品嘗農村古早味，隆田Cha Cha園區邀⺠眾一起來手作紅龜粿、蒸粿， 體驗完還能帶回家分享親朋好友，歡迎⺠眾踴躍報名。
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