國境開放倒數亂糟糟！導遊搶上「防疫課」2小時喊到1800元

國境解封進入最後倒數計時，旅行社禁團令屆時也將會在下周開放，根據觀光局出入境團客旅遊指引，強調導遊得受過防疫講習訓練才能帶團，導遊領隊協會、旅行社公協會等相關單位近期都在開課。不過課程報名一上線，就立刻秒殺，導致出現導遊領隊四處搶課報名的狀況。再加上開課單位沒有設限制，甚至有人還喊出兩個小時1800元。各種亂象百出，業者怒批「說好的超前部署呢？」

對此，觀光局表示，當初發指引時，有提到旅行社可以自己舉辦講習訓練課程，另也委託全聯會、導遊協會等單位舉辦，後續也會增開，不會有上不到課的狀況；至於收費過高的部分，會再去了解。

根據觀光局的出境團體旅遊操作指引，規定旅行業者指派的領隊需施打三劑疫苗外，導遊還得受過防疫講習訓練，否則就不能帶團。

不過業者抱怨，下周就要開放了，現在才叫大家趕快去受訓，偏偏課程又開得很少，搞得大家都在搶課，甚至還有人關說拜託，就怕上不到課，市場上一團亂。

業者批評，儘管觀光局規定導遊要參加過防疫講習訓練，但又說沒有罰則，只是要雇用導遊的旅行社去說明，那大家到底是守法，還是不要守法？邏輯根本有問題，搞不懂如果有這種強制課程要上，為什麼不早點開課，眼看國境解封在即，哪裡來得及？

有導遊說，疫情發展至今，從搶口罩、搶疫苗、搶快篩，現在連培訓都要搶，實在太好笑了。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱表示，原本預估國境剛開，沒有這麼多團好帶，所以報名人數應該不多，不過很多導遊都認為先上完先有安心準備，甚至認為沒有報名到就會怎樣，導致課程秒殺，這幾天將會陸續加開，預計北部還會再多開15至20班，中部、南部各再開10班，東部2、3班，每班150人至200人，預計11日開班。

不過許冠濱也說，由於上課是為了要讓導遊、領隊在疫後帶團時有指引，所以觀光局沒有限定誰可以辦，任何公協會、旅行社，實際上開課的單位也不少，有的沒有收費，有的酌收場地費，但也有單位喊到兩個小時1800元之多，橫生各種亂象。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，防疫講習訓練是指揮中心希望導遊帶團可以有一個SOP，立意良好，昨天才開放報名，第一梯次31班立刻秒殺，目前已和各縣市公會、省公會等單位溝通，後續會再增班。10月底前會讓所有旅行社的人，以及導遊領隊完成受訓，今天也將發文給大型旅行社，請他們派兩三個人來當作種子教師。

觀光局說，導遊領隊分為兩部分，一種是受雇於旅行社，另一種則是無雇主導遊，因此當初指引發給旅行社時，都有提及旅行社可以自己舉辦講習課程，除了讓帶團的導遊、領隊熟悉指引外，也讓公司員工知道有哪些規定，另外旅行公會全聯會、導遊協會、各縣市公會也有舉辦相關課程，後續也將增開。