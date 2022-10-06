迎接111年國慶日 奧萬大雙十連假入園享半價優惠
為迎接國慶日，並鼓勵國人利用雙十連假上山踏青，林務局南投林區管理處轄管的「奧萬大國家森林遊樂區」自10月8至10日期間，提供入園遊客門票半價優惠，民眾可把握假期到奧萬大賞景攬勝，也舒緩緊繃身心。
南投林管處指出，奧萬大國家森林遊樂區位居中高海拔，山林生態資源豐沛，而近期時序入秋，目前秋高氣爽，最適合穿梭山林間享受森林浴，呼吸芬多精，並欣賞浴山色初紅、飛瀑等大自然景致，正是暢遊奧萬大的最佳時節。
南投林管處長李政賢說，奧萬大除了擁有豐富的活氧、負離子與森林芬多精，還能聆聽溪流潺潺、蟲鳥爭鳴等大自然聲籟，入夜住宿則能臥看繁星明月，淨化身心，也一掃平日累積的疲勞，讓人精神飽滿。
而為慶祝中華民國111年國慶日，並鼓勵國人走出戶外，遊客在雙十連假期間（8日至10日）到奧萬大遊玩，入園享半票優惠，相關住宿旅遊資訊可到台灣山林悠遊網，或奧萬大國家森林遊樂區官方網站，或參考臉書「奧萬大情報站」粉絲專頁。
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