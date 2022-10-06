快訊

專訪／西方支持是「恐怖的寵愛」 龍應台：鼓吹戰爭的人都是罪人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北北基宜大雨特報 宜蘭、花蓮慎防豪大雨 國慶日轉冷

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天維持東北季風的天氣型態，受到地形及水氣增多影響，在迎風面東北角及東半部地區降雨時間長，並且有局部較大雨勢機會。本報資料照片
今天維持東北季風的天氣型態，受到地形及水氣增多影響，在迎風面東北角及東半部地區降雨時間長，並且有局部較大雨勢機會。本報資料照片

中央氣象局發布基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣4縣市大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、東北部地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天維持東北季風的天氣型態，受到地形及水氣增多影響，在迎風面東北角及東半部地區降雨時間長，並且有局部較大雨勢機會。

方俊元說，桃園以北雨勢較為緩和，多雲到晴偶有短暫雨的天氣。新竹以南則是晴到多雲為主，午後山區可能有局部短暫陣雨。

這樣的天氣型態將持續到周末。方俊元說，特別提醒在宜蘭、花蓮地區的降雨會比較明顯，有豪大雨發生機會，盡量避免往山區或是溪邊活動，在行駛山路時要多留意路況變化。

氣溫方面，方俊元表示，由於較冷空氣並沒有下來到台灣，低溫狀況就沒那麼明顯。桃園以北及東半部地區高溫24-28度，新竹以南高溫則是在27-33度，還是要多留意清晨較涼以及日夜溫差較大的情況。

方俊元說，下周一國慶日當天有新一波東北季風增強，並且伴隨乾冷的空氣跟著南下，在下周一開始，北部及宜蘭花蓮氣溫都有機會再往下降，甚至是中南部地區低溫也有往下降的趨勢，不過整體的降溫程度都還是有變數，還是要多留意近期的天氣預報。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這一波東北風持續到下周二、周三，東北部迎風面持續有陣雨，要留意宜蘭花蓮及新北市沿海的迎風面，容易有較大雨勢。

彭啟明說，北部已經下滑到24-27度了，不過在桃園以北到宜花比較顯著，中南部差別不大，仍是穩定天氣。雙十連假的天氣仍類似，但要留意可能在10月10日有波冷空氣南下，會再降溫一兩度。

大雨特報 國慶 連假

延伸閱讀

濕涼天氣持續到雙十連假 國慶日北部及宜蘭恐跌破20度

最後一波炎熱天氣？ 彭啟明：下周三轉換 「大盤是往降溫走」

專家指未來3個月整體溫度偏暖 10月後可能秋颱或共伴效應

今天將有2颱生成！彭啟明曝襲台機率 鄭明典：它已有小颱風的樣子

相關新聞

今起慎防異常降水 吳德榮：國慶日乾冷空氣南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六東北季風影響，北台灣稍涼，其他地區...

北北基宜大雨特報 宜蘭、花蓮慎防豪大雨 國慶日轉冷

中央氣象局發布基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣4縣市大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、東北部地區及台北市山區有局部大雨...

罕藥使用備受限制 罕病家庭淚求政府「給活下去機會」

「讓我的孩子和其他病友有活下去的機會」罹患罕見疾病龐貝氏症患者洪聲平的媽媽，一提到未來龐貝氏症二代藥物恐限縮條件，孩子恐...

高向鵬跌倒昏迷1年後過世 名醫：跌倒後需注意兩大症狀

資深台語歌手高向鵬一年前過馬路不慎跌倒，長期陷入昏迷，今天驚傳過世消息，享壽67歲。對於，跌到後陷入昏迷，新北市立土城醫...

「天下第一草書」自敍帖故宮登場 曾被這位奸臣收藏

國慶賞國寶！故宮重磅國寶展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」昨登場，一三三件展品中，國寶級文物共十七件，有七件屬限...

故宮重磅國寶登場

故宮重磅國寶展「寫盡繁華─晚明文化人王世貞與他的志業」昨登場，其中有十七件國寶級文物，七件屬限展書畫，分兩批登場，首波亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。