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北北基宜大雨特報 宜蘭、花蓮慎防豪大雨 國慶日轉冷
中央氣象局發布基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣4縣市大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、東北部地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。
天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天維持東北季風的天氣型態，受到地形及水氣增多影響，在迎風面東北角及東半部地區降雨時間長，並且有局部較大雨勢機會。
方俊元說，桃園以北雨勢較為緩和，多雲到晴偶有短暫雨的天氣。新竹以南則是晴到多雲為主，午後山區可能有局部短暫陣雨。
這樣的天氣型態將持續到周末。方俊元說，特別提醒在宜蘭、花蓮地區的降雨會比較明顯，有豪大雨發生機會，盡量避免往山區或是溪邊活動，在行駛山路時要多留意路況變化。
氣溫方面，方俊元表示，由於較冷空氣並沒有下來到台灣，低溫狀況就沒那麼明顯。桃園以北及東半部地區高溫24-28度，新竹以南高溫則是在27-33度，還是要多留意清晨較涼以及日夜溫差較大的情況。
方俊元說，下周一國慶日當天有新一波東北季風增強，並且伴隨乾冷的空氣跟著南下，在下周一開始，北部及宜蘭花蓮氣溫都有機會再往下降，甚至是中南部地區低溫也有往下降的趨勢，不過整體的降溫程度都還是有變數，還是要多留意近期的天氣預報。
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這一波東北風持續到下周二、周三，東北部迎風面持續有陣雨，要留意宜蘭花蓮及新北市沿海的迎風面，容易有較大雨勢。
彭啟明說，北部已經下滑到24-27度了，不過在桃園以北到宜花比較顯著，中南部差別不大，仍是穩定天氣。雙十連假的天氣仍類似，但要留意可能在10月10日有波冷空氣南下，會再降溫一兩度。
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