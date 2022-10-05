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台鐵發行「南迴30周年」紀念套票 共1千套搶購一空

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台鐵局慶祝南迴鐵路營運30週年，發行「南迴30便捷舒適」紀念套票供民眾典藏，今天於台東站販售，共發售1000套，每套200元，另有紀念戳章2款式供民眾蓋章留念。記者尤聰光／攝影
台鐵局慶祝南迴鐵路營運30週年，發行「南迴30便捷舒適」紀念套票供民眾典藏，今天於台東站販售，共發售1000套，每套200元，另有紀念戳章2款式供民眾蓋章留念。記者尤聰光／攝影

台鐵局慶祝南迴鐵路營運30週年，發行「南迴30便捷舒適」紀念套票供民眾典藏，今天於台東站販售，共發售1000套，每套200元，另有紀念戳章2款式供民眾蓋章留念。徹夜排隊買到套票的民眾開心說「排隊也值得了」。

「想說大家一定會搶購，他就想到台東站買。」一位陳姓鐵道迷說，他昨晚9點就從花蓮到台東車站排隊，好在自己排很前面，不然今天一早就有很多民眾來排隊了，晚一點就可能買不到，他最喜歡橫式自強特快車套票，有紀念價值。

南迴鐵路30年前通車營運，完成台灣環島鐵路的最後一哩路，2020年12月20日完成重要的鐵路電氣化工程，大幅縮短台東屏東間行車時間；台鐵局發行「南迴30便捷舒適」紀念套票供民眾典藏，其中橫式自強號名片式車票，非常稀有。

早上10點台東車站準時開賣，吸引不少來自全省各地鐵道迷及民眾排隊購買，有人遠至花蓮、嘉義及台中等地，共發售1000套，不到1小時就搶購一空，現場除橫式自強號名片式車票，也備有南迴30紀念戳章2款式供民眾蓋章留念。

台東火車站站長鄭成忠表示，今年隨著新車陸續到位，已積極汰換柴油列車，並以最新編組投入南迴線營運，同時增開多班南半環列車，提供民眾舒適、便捷的交通服務。

台東火車站站長鄭成忠表示，南迴鐵路30年前通車營運，完成台灣環島鐵路的最後一哩路，2020年12月20日完成重要的鐵路電氣化工程，大幅縮短台東屏東間行車時間。記者尤聰光／攝影
台東火車站站長鄭成忠表示，南迴鐵路30年前通車營運，完成台灣環島鐵路的最後一哩路，2020年12月20日完成重要的鐵路電氣化工程，大幅縮短台東屏東間行車時間。記者尤聰光／攝影

台東 鐵道迷 台鐵

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