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超級悠遊卡全新亮相 手機靠卡即可立刻加值、查即時交易紀錄

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「SuperCard超級悠遊卡」即日起於momo購物網獨家開賣，每張售價150元。記者黃筱晴／攝影
「SuperCard超級悠遊卡」即日起於momo購物網獨家開賣，每張售價150元。記者黃筱晴／攝影

悠遊卡邁向全數位化終於又再前進一步，全新「SuperCard 超級悠遊卡」正式開賣，卡片技術規格大升級，除了單筆消費上限大幅調高至1萬元，最大特色則是可以讓手機裡的悠遊付App直接變身為你專屬的加值機，不用綁定、不用找超商、捷運站靠卡，就能隨時用悠遊付錢包替手中的超級悠遊卡加值。

已經有在使用悠遊付的民眾，現在點開App首頁右上方就會出現全新的「悠遊卡加值機」圖示，將「SuperCard超級悠遊卡」置於手機背面NFC感應區，就能直接以悠遊付錢包的餘額為卡片加值，最低以100元為單位，且加值對象不限於本人悠遊卡，所以也可以透過此方式為小孩、親友加值應急。

而除了加值功能，「悠遊卡加值機」還可查詢「SuperCard超級悠遊卡」內的即時交易紀錄、連結自動加值、為悠遊卡記名等功能，通勤族肯定更有感的是連1,280定期票也可以在手機上就購買完成，且iOS、Android系統用戶皆可使用。

除了「SuperCard超級悠遊卡」之外，包括台北市數位學生證，台北市敬老愛心卡、桃園市民悠遊卡、新竹市市民卡、金門縣民卡、嘉義市市民卡，雲林縣敬老愛心卡，還有部分大學的學生證悠遊卡等，也同步可使用悠遊付「悠遊卡加值機」加值、查詢餘額的功能。

將「SuperCard超級悠遊卡」置於手機背面NFC感應區，就能直接以悠遊付錢包的餘額為卡片加值，最低以100元為單位，且加值對象不限於本人悠遊卡。記者黃筱晴／攝影
將「SuperCard超級悠遊卡」置於手機背面NFC感應區，就能直接以悠遊付錢包的餘額為卡片加值，最低以100元為單位，且加值對象不限於本人悠遊卡。記者黃筱晴／攝影
透過悠遊付App全新的「悠遊卡加值機」功能，可隨時隨地為「SuperCard超級悠遊卡」加值、查詢即時交易紀錄，甚至購買1280定期票。記者黃筱晴／攝影
透過悠遊付App全新的「悠遊卡加值機」功能，可隨時隨地為「SuperCard超級悠遊卡」加值、查詢即時交易紀錄，甚至購買1280定期票。記者黃筱晴／攝影

悠遊卡 愛心 北市

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