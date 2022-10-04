國慶3天假 國道天天都塞車 國五連假前一天恐塞17小時

本周就是國慶連假，儘管僅是3天的短假期，不過高公局研判一日旅遊旅次將明顯增加，尤其宜花東地區為國內旅遊熱門景點，預估國五在國慶連假前一天，也就是本周五上午9時就會湧現車潮，一路塞到深夜24時才緩解，恐怕得塞上15個小時之多。

根據高公局預估，國慶連假前一天雖是上班日，不過通勤再加上旅遊人潮，國道雙向一天預估車流量可達110百萬車公里。至於三天連假最大車流量仍出現在連假第一天，國道雙向車流量可達115百萬車公里，為平日的1.3倍，其中南向為63百萬車公里，為平日的1.4倍。

此外，連假第三天預估也有110百萬車公里，連假最後一天，也就是國慶日當天，國道雙向車流量為105百萬車公里，其中北向車流量為平日的1.3倍。

高公局表示，國五在連假前一天就會開始出現車流，預估南向路段行車時間為平日的3倍，到了連假第一天時，南向南港系統至頭城預估從凌晨5時就會出現車潮，一路塞到下午4時，行車時間為平日的5倍。

到了連假第二天、第三天，隨著收假車潮湧現，其中連假第二天時，國五北向宜蘭至坪林段預估上午11時湧現車潮，一直到深夜24時才舒緩。連假最後一天，北向宜蘭至坪林段則從上午9時就湧現車潮，一直到晚間8時才緩解，這兩天的預估行車時間都是平日的7倍。

高公局表示，為方便民眾改道，規畫了3條國道長途替代道路，其中國5頭城至坪林北向建議改走台9線）、國1國3新竹至台南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

另針對鄰近國道短途替代道路部分，建議不上國道，直接走省、縣道，並規畫了7條路線，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向等。