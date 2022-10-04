今秋老虎最終日 明東北季風報到 北台降10度、雨連5天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高溫仍達36、37度〔北部(台北士林區)37.3度，中部(南投巿)36.6度，南部(高雄旗津區)37.2度，東部(台東太麻里鄉)35.9度〕；紫外線最大值大多為「危險級」及「過量級」。

吳德榮說，今(4日)晨各地大多晴朗、幾無降雨。截至4時53各地區平地最低氣溫約在20至24度〔北部(新竹關西鎮)21.3度，中部(雲林崙背鄉)24.4度，南部(屏東春日鄉)23.7度，東部(花蓮壽豐鄉)19.9度〕。

吳德榮表示，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今「秋老虎」最終日，中層大氣「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，午後中南部山區偶有局部零星飄雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。今日各地區氣溫，北部21至37度，中部24至37度，南部24至37度，東部20至36度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日上午東北季風抵達，北台雲量漸增，轉有局部雨，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小；北台轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在26、27度，夜間低溫下降幅度小。