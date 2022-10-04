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今秋老虎最終日 明東北季風報到 北台降10度、雨連5天

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。圖／聯合報系資料照
今天各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。圖／聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高溫仍達36、37度〔北部(台北士林區)37.3度，中部(南投巿)36.6度，南部(高雄旗津區)37.2度，東部(台東太麻里鄉)35.9度〕；紫外線最大值大多為「危險級」及「過量級」。

吳德榮說，今(4日)晨各地大多晴朗、幾無降雨。截至4時53各地區平地最低氣溫約在20至24度〔北部(新竹關西鎮)21.3度，中部(雲林崙背鄉)24.4度，南部(屏東春日鄉)23.7度，東部(花蓮壽豐鄉)19.9度〕。 

吳德榮表示，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今「秋老虎」最終日，中層大氣「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，午後中南部山區偶有局部零星飄雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。今日各地區氣溫，北部21至37度，中部24至37度，南部24至37度，東部20至36度。

 

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日上午東北季風抵達，北台雲量漸增，轉有局部雨，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小；北台轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在26、27度，夜間低溫下降幅度小。

 

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，周四至下周日(6至9日)東北季風影響，北台稍涼，其他地區氣溫略降，東半部有局部雨、大台北東側有局部短暫雨，當水氣增多時，大台北西側亦有短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有短暫降雨的機率。北部山區、東北部及東部偶有較大雨勢，應隨時注意氣象局的「特報」及「即時訊息」。下周日晚、下周一(10日)另一股東北季風挾冷空氣南下，國慶日白天起水氣漸轉乾；大台北短暫雨後多雲，東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。氣溫略降、早晚偏涼微冷。

今天中午前後台北市、新北市、嘉義市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。圖／氣象局提供
今天中午前後台北市、新北市、嘉義市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。圖／氣象局提供

吳德榮 東北季風 紫外線

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